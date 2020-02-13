Донецька область закрила на карантин 192 школи через грип та ГРВІ

У той час як за тиждень на ГРВІ захворіли майже 284 тис. українців, Донецька область констатує призупинення навчання в 192 середніх школах повністю і 2 частково у зв'язку із збільшенням захворюваності школярів на грип і гострі респіраторно-вірусні інфекції (ГРВІ).

Про це йдеться в повідомленні департаменту охорони здоров'я обласної державної адміністрації, передають Українські Новини.



За даними відомства, за тиждень зареєстровано 9,6 тис. випадків захворювання дітей віком до 17 років, і це становить 70,8% від загальної кількості захворілих мешканців Донецької області.



"Захворюваність школярів на грип і ГРВІ 3 387,4 випадки на 100 тис. чоловік, що вище епідемічного порогу на 130,6%", - йдеться в повідомленні.



Із загальної кількості захворілих дітей 366 госпіталізовано.



Як повідомляли Українські Новини, епідемічний поріг на захворювання грипом та ГРВІ в Україні перевищив на 56%.



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