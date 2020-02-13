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13 лютого 2020, четвер, 23:47 4
Суспільство 2020-02-13T23:47:01+02:00
Українські Новини
Донецька область закрила на карантин 192 школи через грип та ГРВІ

Донецька область закрила на карантин 192 школи через грип та ГРВІ

Валерия Драгомирова
Грип, Донецька область, ГРВІ, Карантин у школах
Грип. Фото: pixabay
Грип. Фото: pixabay

У той час як за тиждень на ГРВІ захворіли майже 284 тис. українців, Донецька область констатує призупинення навчання в 192 середніх школах повністю і 2 частково у зв'язку із збільшенням захворюваності школярів на грип і гострі респіраторно-вірусні інфекції (ГРВІ).

Про це йдеться в повідомленні департаменту охорони здоров'я обласної державної адміністрації, передають Українські Новини.

За даними відомства, за тиждень зареєстровано 9,6 тис. випадків захворювання дітей віком до 17 років, і це становить 70,8% від загальної кількості захворілих мешканців Донецької області.

"Захворюваність школярів на грип і ГРВІ 3 387,4 випадки на 100 тис. чоловік, що вище епідемічного порогу на 130,6%", - йдеться в повідомленні.

Із загальної кількості захворілих дітей 366 госпіталізовано.

Як повідомляли Українські Новини, епідемічний поріг на захворювання грипом та ГРВІ в Україні перевищив на 56%.

Крім того, як розрізнити симптоми і збудники грипу та ГРВІ.

Також правила для уникнення грипу, ГРВІ та коронавірусу.

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