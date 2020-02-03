Как избежать гриппа, ОРВИ и коронавируса: 5 основных правил

По мере того, как во многих странах усиливается эпидемия коронавируса 2019-nCoV, в Украине началась эпидемия гриппа ОРВИ, в ходе которой большинство школ во многих областях закрыли на карантин. О том, как предостеречь себя от заболевания гриппом и ОРВИ рассказала в своем Facebook экс-министр здравоохранения Ульяна Супрун. Отмечается, что по данным Центра общественного здоровья Украины, на прошлой неделе был превышен порог эпидемии заболеваемости на 1,4%. Только за это же время заболело почти 200 тысяч человек, умерло 4 человека. У всех погибших не было вакцинации против гриппа.В целом лабораторно подтверждено 13 смертей от осложнений гриппа с начала эпидсезона. Для того, чтобы эпидемия гриппа обошла вас стороной, одним из важных правил является профилактика а также избежание стрессовых ситуаций и панических мыслей о болезни, которой нет в Украине. Чрезерный стресс может влиять на защитные функции организма. Ульяна Супрун выделила 5 основных правил, которые помогут сделать ваш организм менее уязвимым к любым болезням - простуды, гриппа и даже коронавируса: Тщательно мойте руки водой и мылом. Если вода и мыло недоступны, используйте антисептик для рук. При первой же возможности ищите возможности помыть руки водой и мылом. Мытье рук просто водой без мыла и вытирания недостаточно эффективно. Мыло и его пенка помогают смыть грязь и микробы. Помните, что руки мыть следует в течение 20 секунд. Не прикасайтесь к носу, рту или глазам грязными руками. Мы часто трогаем наши глаза, нос и рот, даже не осознавая этого. Таким путем патогенные организмы с грязных рук могут попасть в организм, вызывая различные болезни. Через грязные руки передаются кишечные инфекции и тот же грипп. Также микробы с грязных рук можно перенести на другие предметы - поверхности мебели, поручни, столешницы или игрушки, или же потом перенести на руки другого человека. Капли, зараженные вирусом простуды или гриппа, могут оставаться "заразными" в течение нескольких часов, в зависимости от поверхности, на которую они попадают и условий окружающей среды. Как правило, дольше они живут на твердых поверхностях - на металле или пластике, меньше - на мягких поверхностях. Избегайте тесного контакта с людьми, которые имеют симптомы гриппа или простуды. Чаще всего вирус гриппа попадает в организм воздушно-капельным путем, когда человек вдыхает. Чтобы уменьшить риски заболеть, безопасной расстоянием считают расстояние примерно два метра от больного человека. Защита также может обеспечить привычка чихать или кашлять в салфетку, которую сразу же надо выбросить в мусор, а не оставлять где-то на столе или в кармане. После следует помыть руки. Если салфетки нет, чихать и кашлять лучше в сгиб локтя, а не ладони. Люди с гриппом наиболее "заразные" в первые 3-4 дня после начала болезни. Также взрослые, не имеющие проблем со здоровьем могут передавать вирус даже за день до появления симптомов и до 5-7 дней после начала болезни. Дети и люди с ослабленным иммунитетом могут быть "заразные" более 7 дней. Проветривайте помещение и делайте влажную уборку Слишком сухой воздух в комнате способствует тому, что частицы грязи и пыли дольше зависают в воздухе, поэтому они могут быть дополнительными раздражителями и носителями бактерий и вирусов. Вакцинируйтесь от гриппа Это особенно важно для людей, которые имеют хронические болезни, детям и беременным. Прививки против гриппа можно делать в течение ВСЕГО эпидсезона, а не только в начале. Поэтому если вы еще не вакцинировались - целесообразно и нужно сделать это сейчас. Сбалансировано питайтесь, пейте достаточно жидкости и будьте физически активным. В случае, если вы заболели: Не занимайтесь самолечением и консультируйтесь со своим семейным врачом. Не пытайтесь переносить болезнь "на ногах", если заболели - оставайтесь дома. Сбалансировано питайтесь и пейте достаточно жидкости. Наш организм - основной инструмент борьбы с гриппом. Не превращайте комнату "на бункер" - регулярно проветривайте и увлажняйте помещения. Обычную простуду можно "вылечить" постельным режимом и обильным питьем в течение нескольких дней. Как сообщали Українські Новини, ранее Супрун рассказала, как легко отличить грипп от простуды.