Как избежать гриппа, ОРВИ и коронавируса: 5 основных правил

Отмечается, что по данным Центра общественного здоровья Украины, на прошлой неделе был превышен порог эпидемии заболеваемости на 1,4%. Только за это же время заболело почти 200 тысяч человек, умерло 4 человека. У всех погибших не было вакцинации против гриппа.В целом лабораторно подтверждено 13 смертей от осложнений гриппа с начала эпидсезона.

Для того, чтобы эпидемия гриппа обошла вас стороной, одним из важных правил является профилактика а также избежание стрессовых ситуаций и панических мыслей о болезни, которой нет в Украине. Чрезерный стресс может влиять на защитные функции организма.

Ульяна Супрун выделила 5 основных правил, которые помогут сделать ваш организм менее уязвимым к любым болезням - простуды, гриппа и даже коронавируса:

Тщательно мойте руки водой и мылом. Если вода и мыло недоступны, используйте антисептик для рук. При первой же возможности ищите возможности помыть руки водой и мылом.

Мытье рук просто водой без мыла и вытирания недостаточно эффективно. Мыло и его пенка помогают смыть грязь и микробы. Помните, что руки мыть следует в течение 20 секунд.

Не прикасайтесь к носу, рту или глазам грязными руками.

Мы часто трогаем наши глаза, нос и рот, даже не осознавая этого. Таким путем патогенные организмы с грязных рук могут попасть в организм, вызывая различные болезни. Через грязные руки передаются кишечные инфекции и тот же грипп. Также микробы с грязных рук можно перенести на другие предметы - поверхности мебели, поручни, столешницы или игрушки, или же потом перенести на руки другого человека.

Капли, зараженные вирусом простуды или гриппа, могут оставаться "заразными" в течение нескольких часов, в зависимости от поверхности, на которую они попадают и условий окружающей среды. Как правило, дольше они живут на твердых поверхностях - на металле или пластике, меньше - на мягких поверхностях.

Избегайте тесного контакта с людьми, которые имеют симптомы гриппа или простуды.

Чаще всего вирус гриппа попадает в организм воздушно-капельным путем, когда человек вдыхает. Чтобы уменьшить риски заболеть, безопасной расстоянием считают расстояние примерно два метра от больного человека.

Защита также может обеспечить привычка чихать или кашлять в салфетку, которую сразу же надо выбросить в мусор, а не оставлять где-то на столе или в кармане. После следует помыть руки. Если салфетки нет, чихать и кашлять лучше в сгиб локтя, а не ладони.

Люди с гриппом наиболее "заразные" в первые 3-4 дня после начала болезни. Также взрослые, не имеющие проблем со здоровьем могут передавать вирус даже за день до появления симптомов и до 5-7 дней после начала болезни. Дети и люди с ослабленным иммунитетом могут быть "заразные" более 7 дней.

Проветривайте помещение и делайте влажную уборку

Слишком сухой воздух в комнате способствует тому, что частицы грязи и пыли дольше зависают в воздухе, поэтому они могут быть дополнительными раздражителями и носителями бактерий и вирусов.

Вакцинируйтесь от гриппа

Это особенно важно для людей, которые имеют хронические болезни, детям и беременным. Прививки против гриппа можно делать в течение ВСЕГО эпидсезона, а не только в начале. Поэтому если вы еще не вакцинировались - целесообразно и нужно сделать это сейчас.

Сбалансировано питайтесь, пейте достаточно жидкости и будьте физически активным.

В случае, если вы заболели:

Не занимайтесь самолечением и консультируйтесь со своим семейным врачом. Не пытайтесь переносить болезнь "на ногах", если заболели - оставайтесь дома. Сбалансировано питайтесь и пейте достаточно жидкости. Наш организм - основной инструмент борьбы с гриппом. Не превращайте комнату "на бункер" - регулярно проветривайте и увлажняйте помещения. Обычную простуду можно "вылечить" постельным режимом и обильным питьем в течение нескольких дней.

Как сообщали Українські Новини, ранее Супрун рассказала, как легко отличить грипп от простуды.