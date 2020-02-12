За неделю ОРВИ заболели почти 284 тыс. украинцев

За прошедшую неделю (03.02-09.022) ОРВИ заболели почти 284 тыс. человек, из них 66% - дети. Об этом говорится в сообщении Минздрава в Facebook.

"Интенсивный показатель заболеваемости составил 741,8 на 100 000 населения, что на 55,6% больше эпидемического порога по Украине", - говорится в сообщении.

Сообщается, что почти во всех областях Украины зарегистрировано эпидемическую активность различной интенсивности. Только в Киеве и Харьковской области сохраняется неэпидемический уровень активности.

За неделю зарегистрировано 8 летальных случаев вследствие гриппа, а с начала эпидемического сезона - 26. Ни один умерший не был привит против гриппа.

В течение недели против гриппа вакцинировано около 1 тыс. человек, а с начала эпидемического сезона прививки сделали более 236 тыс. человек.

Минздрав напоминает, что при первых признаках заболевания (головная боль, ломота в мышцах и суставах, боль в горле, повышение температуры тела до 38° С и более, кашель, иногда - рвота и диарея) обязательно обращаться к семейному врачу.



Как сообщали Українські Новини, эпидемический порог заболевания гриппом и ОРВИ в Украине превысил на 56%.



Кроме того, как различить симптомы и возбудители гриппа и ОРВИ.