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12 февраля 2020, среда, 20:00 14
Общество 2020-02-12T20:03:44+02:00
Українські Новини
За неделю ОРВИ заболели почти 284 тыс. украинцев

За неделю ОРВИ заболели почти 284 тыс. украинцев

Валерия Драгомирова
Минздрав, Грипп, Эпидемический порог, ОРВИ
Грипп. Фото: freepick
Грипп. Фото: freepick

За прошедшую неделю (03.02-09.022) ОРВИ заболели почти 284 тыс. человек, из них 66% - дети. Об этом говорится в сообщении Минздрава в Facebook.

"Интенсивный показатель заболеваемости составил 741,8 на 100 000 населения, что на 55,6% больше эпидемического порога по Украине", - говорится в сообщении.

Сообщается, что почти во всех областях Украины зарегистрировано эпидемическую активность различной интенсивности. Только в Киеве и Харьковской области сохраняется неэпидемический уровень активности.

За неделю зарегистрировано 8 летальных случаев вследствие гриппа, а с начала эпидемического сезона - 26. Ни один умерший не был привит против гриппа.

В течение недели против гриппа вакцинировано около 1 тыс. человек, а с начала эпидемического сезона прививки сделали более 236 тыс. человек.

Минздрав напоминает, что при первых признаках заболевания (головная боль, ломота в мышцах и суставах, боль в горле, повышение температуры тела до 38° С и более, кашель, иногда - рвота и диарея) обязательно обращаться к семейному врачу.


Как сообщали Українські Новини, эпидемический порог заболевания гриппом и ОРВИ в Украине превысил на 56%. 

Кроме того, как различить симптомы и возбудители гриппа и ОРВИ. 

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