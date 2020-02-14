"Секретный" опрос жителей ОРДЛО мог быть нацелен на оценку рейтингов Зеленского, что повлияет на политику в отношении этих территорий

"Секретный" опрос жителей ОРДЛО мог быть нацелен на оценку рейтингов Зеленского, что повлияет на политику в от

Cоциологический опрос по изучению различных аспектов общественного мнения жителей подконтрольных и временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, проведенный Украинским институтом социальных исследований имени А. Яременко, возможно был нацелен на оценку рейтинга популярности Президента Украины Владимира Зеленского для планирования и выстраивания политики по отношению к данным территориям.

Об этом говорится в публикации "У Бородянского "спрятали" соцопрос за 1,5 млн, "защищая нацбезопасность". Органы нацбезопасности уведомить забыли".

Ранее Министерство информационной политики, которое вошло в состав Минкультуры, заказало соцопрос жителей Донецкой и Луганской областей. Для этой цели были выделены из бюджета 1,5 млн гривен, и через принадлежащее Мининформу государственное предприятие (ГП) "Центр защиты информационного пространства Украины" был объявлен тендер на проведение соцопроса. Опрос проводился Украинским институтом социальных исследований имени А. Яременко, однако результаты его обнародованы не были.

Однако на веб-сайте системы электронных публичных и государственных закупок Prоzorro в январе был опубликован отчет о выполнении договора о закупках, в котором значилось, что институт Яременко отчитался о проделанной работе и получил установленную по итогам тендера оплату в размере 1,34 млн гривен. Председатель правления института Яременко Ольга Балакирева также подтвердила, что опрос был полностью проведен, а все его результаты – сданы заказчику.

При этом сообщать результаты исследования Балакирева отказалась. По ее словам, согласно договору, результаты полностью принадлежат заказчику исследования, и комментировать их социологи не вправе. В то же время в СМИ со ссылкой на нее же появились сообщения, что в ходе опроса "местных жителей спрашивали об отношении к происходящему в Украине, к выборам и новой власти, к евроинтеграции и вариантам разрешения конфликта, вопросам языка и предпочитаемым масс-медиа".

Вероятно интерес опроса состоял не в поиске "стратегий коммуникации", а в банальном взвешивании рейтингов и политических перспектив, например, правящего большинства – Владимира Зеленского и его партии "Слуга народа". Логично предположить, что соцопрос проводился с целью прогнозирования изменения рейтингов Зеленского и "Слуги народа" в случае участия в выборах избирателей востока Украины. И дальнейшего принятия политического решения: стоит ли торопиться с "возвратом" неподконтрольных украинской власти территорий?

Уточним, о вышеупомянутом соцопросе ничего не знают в государственых органах, непосредственно уполномоченных заниматься национальной безопасностью - ни в Совете национальной безопасности и обороны, ни в Службе безопасности Украины, ни в Офисе Президента Украины, ни в Кабинете Министров, органом которого Минкультуры и является.

Напомним, Минкультуры засекретило результаты соцопроса общественного мнения жителей подконтрольных и временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей в интересах национальной безопасности.

Как сообщали Українські Новини, Кабмин переименовал 4 министерства и создал 2 новых, в частности, на базе Министерства информационной политики было создано Министерство культуры, молодежи и спорта, на которое возложили задачи и функции Министерства культуры и Министерства молодежи и спорта.