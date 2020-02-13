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  • Минкультуры Бородянского не передавало в уполномоченные органы копию опроса, засекреченного для "защиты нацбезопасности"
13 февраля 2020, четверг, 19:22 389
Кабмин 2020-02-13T19:22:01+02:00
Українські Новини
Минкультуры Бородянского не передавало в уполномоченные органы копию опроса, засекреченного для "защиты нацбез

Минкультуры Бородянского не передавало в уполномоченные органы копию опроса, засекреченного для "защиты нацбезопасности"

Павел Твердохлиб
Владимир Бородянский, Минкультуры Украины, Донецк, Луганск, Соцопрос
Владимир Бородянский. Фото: strana.ua
Владимир Бородянский. Фото: strana.ua

Министерство культуры, молодежи и спорта Украины не передавало в государственные органы, занимающиеся национальной безопасностью, результаты социологического опроса по изучению различных аспектов общественного мнения жителей подконтрольных и временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей в интересах национальной безопасности.

Об этом говорится в публикации "У Бородянского "спрятали" соцопрос за 1,5 млн, "защищая нацбезопасность". Органы нацбезопасности уведомить забыли".

Ранее Министерство информационной политики, которое вошло в состав Минкультуры, заказало соцопрос общественного мнения жителей Донецкой и Луганской областей. Для этой цели были выделены из бюджета 1,5 млн гривен, и через принадлежащее Мининформу государственное предприятие (ГП) "Центр защиты информационного пространства Украины" был объявлен тендер на проведение соцопроса.  Опрос проводился Украинским институтом социальных исследований имени А. Яременко, однако результаты его обнародованы не были.

Уточним, об упомянутом соцопросе ничего не знают ни в Совете национальной безопасности и обороны (СНБО), ни в Службе безопасности Украины, ни в Офисе Президента Украины, ни в Кабинете Министров.

"... в Аппарат Совета национальной безопасности и обороны Украины с сентября 2019 годо по январь 2020 года не поступали "результаты исследований по изучению различных аспектов общественного мнения жителей подконтрольных Украины и временно оккупированных территорий Донецкой и Луганськой областей, проведенных ОО" Украинский институт социальных исследований имени Александра Яременко", - сказано в ответе СНБО Украины на запрос Українських Новин.

"Письма от ГП "Центр защиты информационного пространства Украины" относительно запрашиваемых Вами результатов исследований по учетам электронного документооборота Службы безопасности Украины не поступали", - указано в ответе СБУ.

"По информации, предоставленной Департаментом документального обеспечения Офиса Президента Украины, по результатам анализа регистрационно-справочной базы входящей служебной корреспонденции, запрашиваемый документ (результаты исследований по изучению различных аспектов общественного мнения жителей подконтрольных Украины и временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, проведенных ОО "Украинский институт социальных исследований имени Александра Яременко) отсутствует", - говорится в ответе Офиса Президента.

"Согласно распоряжению Кабинета Министров от 24.01.2020 №53 государственное предприятие "Центр защиты информационного пространства Украины" передано в сферу управления Министерства культуры, молодежи и спорта. ... Учитывая указанное, Ваш запрос в соответствии с ч. 3 ст. 22 Закона Украины "О доступе к публичной информации" направлен в МКМС для рассмотрения и предоставления Вам информации в установленном порядке", - ответили в Кабмине.

Напомним, Минкультуры засекретило результаты соцопроса общественного мнения жителей подконтрольных и временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей в интересах национальной безопасности.

Как сообщали Українські Новини, Кабмин переименовал 4 министерства и создал 2 новых, в частности, на базе Министерства информационной политики было создано Министерство культуры, молодежи и спорта, на которое возложили задачи и функции Министерства культуры и Министерства молодежи и спорта.

Источник : Українські новини
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