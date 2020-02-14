"Секретне" опитування мешканців ОРДЛО могло бути націлене на оцінку рейтингів Зеленського, що вплине на політику стосовно цих територій

Cоціологічне опитування з вивчення різних аспектів громадської думки мешканців підконтрольних і тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей, що проведене Українським інститутом соціальних досліджень імені О. Яременка, можливо було націлене на оцінку рейтингу популярності Президента України Володимира Зеленського для планування й вибудовування політики стосовно даних територій.

Про це йдеться в публікації "У Бородянського "сховали" соцопитування за 1,5 млн, "захищаючи нацбезпеку". Органи нацбезпеки повідомити забули".

Раніше Міністерство інформаційної політики, яке увійшло до складу Мінкультури, замовило соцопитування громадської думки мешканців Донецької та Луганської областей. Для цієї мети були виділені з бюджету 1,5 млн гривень, і через державне підприємство (ДП) "Центр захисту інформаційного простору України", яке належало до сфери управління Мінінформу, був оголошений тендер на проведення соцопитування. Опитування проводилося Українським інститутом соціальних досліджень імені О. Яременка, проте результати його оприлюднені не були.

Однак на веб-сайті системи електронних публічних і державних закупівель Prоzorro в січні був опублікований звіт про виконання договору про закупівлю, в якому зазачено, що інститут Яременка відзвітував про виконану роботу та отримав встановлену за підсумками тендера оплату у розмірі 1,34 млн гривень. Голова правління інституту Яременка Ольга Балакірєва також підтвердила, що опитування було повністю проведено, а усі його результати - здані замовнику.

При цьому повідомляти результати дослідження Балакірєва відмовилася. За її словами, згідно з угодою, результати повністю належать замовнику дослідження, та коментувати їх соціологи не мають права. У той же час у ЗМІ з посиланням на неї ж з'явилися повідомлення, що в ході опитування "місцевих жителів запитували про ставлення до подій в Україні, до виборів і нової влади, до євроінтеграції та варіантів вирішення конфлікту, питань мови і перевазі яких мас-медіа" .

Ймовірно інтерес опитування полягав не в пошуку "стратегій комунікації", а в банальному зважуванні рейтингів і політичних перспектив, наприклад, правлячої більшості - Володимира Зеленського та його партії "Слуга народу". Логічно припустити, що опитування проводився з метою прогнозування зміни рейтингів Зеленського та "Слуги народу" в разі участі у виборах усіх виборців сходу України. Та подальшого прийняття політичного рішення: чи варто поспішати з "поверненням" непідконтрольних українській владі територій?

Зазначимо, про вищезгадане опитування нічого не знають у державних органах, які безпосередньо уповноважені займатися національною безпекою - ані в Раді національної безпеки і оборони, ані в Службі безпеки України, ані в Офісі Президента України, та навіть у Кабінеті Міністрів, органом якого Мінкультури і є.

Нагадаємо, Мінкультури засекретило результати соцопитування громадської думки мешканців підконтрольних і тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей в інтересах національної безпеки.

Як повідомляли Українські Новини, Кабмін перейменував 4 міністерства та створив 2 нових, зокрема, на базі Міністерства інформаційної політики було створено Міністерство культури, молоді і спорту, на яке поклали завдання і функції Міністерства культури і Міністерства молоді і спорту.