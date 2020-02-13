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13 февраля 2020, четверг, 18:28 28
Кабмин 2020-02-13T18:49:56+02:00
Українські Новини
Бородянский засекретил опрос общественного мнения жителей Донецкой и Луганской областей

Бородянский засекретил опрос общественного мнения жителей Донецкой и Луганской областей

Павел Твердохлиб
Владимир Бородянский, Минкультуры Украины, Донецк, Луганск, Соцопрос
Владимир Бородянский. Фото: Радио Свобода
Владимир Бородянский. Фото: Радио Свобода

Министерство культуры, молодежи и спорта Украины засекретило результаты социологического опроса по изучению различных аспектов общественного мнения жителей подконтрольных и временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей в интересах национальной безопасности.

Об этом говорится в публикации "У Бородянского "спрятали" соцопрос за 1,5 млн, "защищая нацбезопасность". Органы нацбезопасности уведомить забыли".

"Обнародование полученной и задокументированной информации может составлять угрозу жизни и здоровью отдельных граждан, интересам национальной безопасности, учитывая специфику территорий, где было проведено исследование", - ответили в Минкультуры на запрос Українських Новин.

Согласно ответу, результаты исследования намерены использовать для разработки и усовершенствования государственной политики и стратегии коммуникации среди населения подконтрольных и временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, в том числе в сфере информационной безопасности.

В документе подчеркнули, что ущерб от обнародования результатов исследования преобладает над общественным интересом в обнародовании полученных результатов, так как может создать риски для респондентов, а также снизить эффективность от дальнейшей политики, сформированной на основе результатов исследования, в том числе мер, направленных на усиление информационной безопасности.

Уточним, о вышеупомянутом соцопросе ничего не знают в государственых органах, непосредственно уполномоченных заниматься национальной безопасностью - ни в Совете национальной безопасности и обороны, ни в Службе безопасности Украины, ни в Офисе Президента Украины, ни в Кабинете Министров, органом которого Минкультуры и является.

Ранее Министерство информационной политики, которое вошло в состав Минкультуры, провело тендер на опрос общественного мнения за 1,5 млн гривен. Опрос проводился Украинским институтом социальных исследований имени А. Яременко, однако результаты его обнародованы не были.

Как сообщали Українські Новини, Кабмин переименовал 4 министерства и создал 2 новых, в частности, на базе Министерства информационной политики было создано Министерство культуры, молодежи и спорта, на которое возложили задачи и функции Министерства культуры и Министерства молодежи и спорта.

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