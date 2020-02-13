У Бородянского "спрятали" соцопрос жителей Донецка и Луганска под видом "защиты нацбезопасности". Органы нацбезопасности уведомить забыли

В конце прошлого года влитое в Минкульт Министерство информационной политики через одно из своих госпредприятий заказало опрос общественного мнения в Донецкой и Луганской областях. Потратили 1,5 млн грн налогоплательщиков из бюджета. И вопросы, и результаты соцопроса были засекречены – дескать, их разглашение может угрожать интересам национальной безопасности, территориальной целостности, репутации, либо правам отдельных граждан. При этом, как оказалось, уполномоченные заниматься национальной безопасностью органы эти данные не получали. В том, что и зачем скрывают в ведомстве Бородянского, пытались разобраться журналисты Українських Новин.

В начале августа прошлого года тогда еще Министерство информационной политики (в народе – МинСтець) заинтересовалось степенью информированности, настроениями и взглядами на происходящее в Украине жителей прифронтовых территорий и не контролируемых Украиной населенных пунктов Донецкой и Луганской областей. Что логично, как для занимающегося пропагандой ведомства. Новый президент Зеленский активно говорил о мире, возврате Донецка и Луганска в Украину, телевизионном вещании на временно неподконтрольные территории. Информация о том, что реально думают и как воспринимают действительность живущие "там" наши сограждане, на остальной территории Украины либо полностью отсутствует, либо распространяется в пересказе пропагандистов. Трудно планировать общее будущее и строить единую страну, не имея научно подтвержденных данных о настроениях и намерениях части населения.

Для этой цели были выделены из бюджета 1,5 млн грн, и через принадлежащее Мининформу госпредприятие "Центр защиты информационного пространства Украины" был объявлен тендер на проведение соцопроса.

Правда, за время тендера успело смениться правительство. И контракт с победителем тендера – Украинским институтом социальных исследований имени Яременко – заключало предприятие, уже входящее в состав Министерства культуры, молодежи и спорта, возглавляемого Александром Бородянским.

Узнать, что думают на Донбассе

Сам опрос планировался довольно серьезный. Согласно тексту приложения к заключенному договору, социологи должны были узнать социальные настроения жителей, их социальные страхи, видение собственного будущего, в том числе оптимизм/пессимизм в отношении возвращения территорий под контроль Украины. Также заказчиков опроса интересовали отношение жителей к военному конфликту, их мнение о его причинах, путях разрешения. Значилась в перечне тем и оценка таких событий, как выборы президента Украины, создание ПЦУ, языковой закон, перспективы ввода миротворческого контингента. А также основные источники, из которых местные жители получают информацию и степень доверия к ним.

Для этого планировалось провести два этапа опроса. На первом этапе провести 8 фокус-групповых дискуссий с жителями подконтрольных Украине территорий (в том числе 4 дискуссии – с переселенцами). А также глубокие скайп-интервью с 12 жителями оккупированных территорий. Эти действия должны были уточнить инструментарий опроса и позволить сформировать репрезентативные фокус-группы.

А на втором этапе социологи должны были опросить в личных интервью 2600 респондентов, из них 1500 – на подконтрольных Украине территориях Донецкой и Луганской областей, и 1100 – на территории так называемых ДНР/ЛНР.

В компетенции такой уважаемой социологической конторы как институт Яременко сомневаться не приходится. А значит, впервые за годы воны общество могло бы получить репрезентативные данные о настроениях на временно оккупированных территориях, а также представление, чего ожидать в случае успешной реализации инициатив по возвращению этих территорий под контроль Украины.

Сегодня политики из разных лагерей "ломают копья" вокруг вопросов будущего возвращения Донбасса, апеллируя к "ожиданиям местных жителей". При этом, сами "ожидания" противоречат друг другу в зависимости от позиции, которую занимает тот или иной политик. А серьезных объективных данных попросту нет.

При этом, результаты эпизодических опросов, как опубликованные в ноябре "Зеркалом недели" результаты работы "Нью Имидж Груп", оптимизма не внушают. Тогда подавляющее большинство опрошенных заявило, что не видит перспектив улучшения благосостояния с возвращением территорий под контроль Украины, считают украинскую власть ответственной за военный конфликт, негативно относятся к новому украинскому руководству и внешнеполитическому курсу страны и тяготеют к России. Глубокое социологическое исследование могло бы расставить точки и дать четкое представление, с чем предстоит столкнуться в ходе интеграции оккупированных территорий.

Но, по прошествии длительного времени результаты опроса, хотя бы частично, так и не были обнародованы. А на сайте Prоzorro в январе уже появился отчет о выполнении договора о закупках. Там же значилось, что институт Яременко полностью отчитался о своей работе и получил установленную по итогам тендера оплату в 1,34 млн грн.

То есть, социологическое исследование было полностью проведено, но его результаты так и не обнародованы. Українські Новини обратились за разъяснением к главе правления института Яременко Ольге Балакиревой, а также с запросом о результатах исследования в Министерство культуры.

Ольга Балакирева подтвердила, что опрос был полностью проведен, а все его результаты – сданы заказчику. Он был действительно сопряжен с определенными трудностями, поскольку приходилось опрашивать граждан на оккупированных территориях. А значит, действовал "фактор страха из-за последствий". Пострадала детальность вопросов и ответов, а отсутствие данных о реальной структуре населения "там" ударило по качеству выборки и статистической погрешности.

Сам опрос проводился в кооперации - непосредственно с респондентами говорили "люди, которые находятся там". При этом, по словам социолога, уровень отказа отвечать был приблизительно таким же, как и на подконтрольных Украине территориях: говорить соглашались около 65% респондентов.

Ольга Балакирева. Фото: soc.univ.kiev.uа

При этом, сообщать результаты исследования Ольга Балакирева отказалась. По ее словам, согласно договору, результаты полностью принадлежат заказчику исследования, и комментировать их социологи не вправе. В то же время, в СМИ со ссылкой на нее же появились сообщения, что в ходе опроса "местных жителей спрашивали об отношении к происходящему в Украине, к выборам и новой власти, к евроинтеграции и вариантам разрешения конфликта, вопросам языка и предпочитаемым масс-медиа".

Когда мнение жителей – охраняемая тайна

А вот ответ Минкульта удивил. В письме, подписанном Государственным секретарем Министерства Артемом Биденко значилось, что всем материалам социологического опроса жителей Донецкой и Луганской областей присвоен гриф "Для служебного пользования", поскольку их разглашение может угрожать… национальной безопасности.

Биденко указал, что результаты исследования будут использоваться для разработки государственных стратегий коммуникации, в том числе "в сфере информационной безопасности". А оглашение информации "может угрожать жизни и здоровью отдельных граждан, интересам национальной безопасности".

При этом, редкий случай – в ответе было показано использование предусмотренного Законом о доступе в случае "засекречивания" информации "трехсоставного теста". Хотя Закон и предписывает использовать его во всех подобных случаях, журналистам Українських Новин довелось с ним столкнуться лишь в третий (!) раз за 9 лет функционирования Закона "О доступе к публичной информации".

"1) ограничение доступа к результатам исследования осуществляется исключительно в интересах национальной безопасности и, территориальной целостности, с целью предотвращения преступлений, для защиты репутации или прав отдельных людей; 2) разглашение информации может нанести существенный вред этим интересам, в первую очередь, но не исключительно, жизни и здоровью людей, которые брали участие в исследовании; 3) вред от обнародования результатов исследования превосходит общественный интерес от обнародования, поскольку, во-первых, создает потенциальные риски для респондентов, а, во-вторых, может снизить эффект от дальнейших политик, которые будут сформированы на основании результатов исследования, в том числе мероприятий, направленных на усиление информационной безопасности Украины", - описывает ход теста Биденко.

На самом деле, в своем "тесте" госсекретарь Министерства явно лукавит. На самом деле, общественный интерес в обнародовании позиции огромной части населения по важным для дальнейшего развития Украины вопросам – огромный. Формирование государственной политики "вслепую", без понимания этих позиций – действительно риск для национальной безопасности и территориальной целостности страны. Биденко же просто вспоминает об этом интересе "вскользь", просто потому, что вспомнить о нем требует Закон. Как будто речь идет не о критически важном для общества вопросе, а о простом "любопытстве журналистов".

При этом, он все время твердит о рисках для респондентов. Но речь ведь идет как раз о количественных результатах, а не первичных анкетах. Откуда там могут взяться фамилии или другие идентификаторы как опрашиваемых, так и тех, кто проводил опрос – действительно загадка. По общим цифрам из опроса определить конкретных респондентов невозможно. Как ни крути, полученные данные о мнении жителей Донбасса может нести "угрозу жизни и здоровью" а также репутации только чиновникам, ответственным за государственную пропаганду в случае выявления ее очевидных плачевных результатов.

Весомый аргумент Биденко – оглашение элементов государственных стратегий коммуникации в контексте "информационной безопасности". И снова – осечка. Набор ответов на стандартные вопросы "из каких СМИ получают новости граждане?" либо "каким СМИ и блогерам доверяют?" не несет для стратегий "информационной безопасности" ни какой ценности. "Секретить" их попросту нет смысла. Другое дело, когда начинают "прощупываться" новые каналы коммуникации, оцениваться перспективы альтернативных источников информирования. Этим постоянно занимаются спецслужбы, добывают эти данные оперативным путем, и "секретят" их. Если же эти каналы и источники назывались вслух во время социологического опроса полутора тысяч человек на контролируемой спецслужбами противника территории, то уже можно и не "секретить"! По крайней мере, от своих граждан. Потому что те, против кого "новые стратегии" будут направляться, уже гарантированно в курсе.

Наконец, о "национальной безопасности". Согласно Положению о Министерстве культуры, молодежи и спорта, здесь действительно могут формировать и реализовывать государственную политику в сфере "информационной безопасности". Но "информационная безопасность" и "национальная безопасность" - не идентичные понятия. Для национальной безопасности существует свой профильный закон, который так и называется "О национальной безопасности Украины". Там тоже упоминается "информационная безопасность", как и уполномоченные органы, которые занимаются ею в контексте нацбезопасности. Их два - Служба безопасности Украины (статья 19) и Государственная служба спецсвязи (статья 22). Министерство культуры в этом перечне не значится.

То есть, чтобы "засекретить" документ, мотивировав это интересами национальной безопасности, в министерстве должны были, как минимум, обратиться в органы, к нацбезопасности причастные. Українські Новини направили запросы в такие структуры.

Как оказалось, о проведенном ведомством Бородянского опросе ничего не знают ни в Совете национальной безопасности и обороны Украины, ни в Службе безопасности Украины, ни в Офисе президента Украины, ни в Кабинете министров, органом которого Министерство культуры и является.

Странная ситуация, когда Минкульт секретит документ из соображений нацбезопасности, присвоив самим себе право субъекта нацбезопасности и забыв при этом уведомить, собственно, реальных субъектов.

Выходит, что важный опрос жителей Донецка и Луганска за 1,5 млн грн провели для дюжины работников госпредприятия и парочки чиновников Минкульта.

Альтернативное объяснение

А может дело совсем не в нацбезопасности?

Стоит внимательнее присмотреться, а кто, собственно, заказывал исследование. Название госпредприятия – ГП "Центр защиты информационного пространства Украины" - внешне звучит грозно. Вот только, деятельность этого созданного еще Юрием Стецем предприятия видна только по сайту государственных тендеров Prozzoro. Через него ведутся практически все госзакупки бывшего Министерства информационной политики, а ныне – подразделения Минкульта. Да и в среде журналистов это предприятие имеет репутацию "аватара Мининформа для госзакупок", поскольку ничего о другой его деятельности не известно.

Українські Новини в ответ на запрос получили из Минкульта бюджет и штатную структуру этого "жутко секретного" предприятия. В 2019 году через него было освоено 94 млн грн бюджетных средств, на 2020 год – заложено уже 100 млн. В отчете о деятельности: переводы на иностранные языки, производство и распространение социальной рекламы, полиграфической продукции, организация мероприятий по популяризации Украины за рубежом, и даже распространение сувенирной продукции. Действительно, все это мало похоже на "информационных рыцарей плаща и кинжала".

В структуре предприятия – 42 человека. Среди них – 4 юриста, 2 бухгалтера, 2 финансиста и еще 7 человек в отделах государственных закупок и хозяйственном. Плюс еще 4 человека в отделе рекламных кампаний и 5 человек в полиграфическом отделе. На всю эту "кухню" лишь 4 человека занимаются информационно-коммуникационными кампаниями, 5 человек – мониторингом и еще 4 – разработкой моделей информационных продуктов. Сама структура выдает основную направленность работы.

Как выдает ее и характер закупок, с которыми можно ознакомиться на странице в Prozzoro. Здесь можно найти и рисование муралов в украинских городах, и закупка работ по написанию и печати путеводителей по украинским городам, авторские права на которые после всех бюджетных затрат остаются у одного и того же автора, и почти вся линия финансирования популяризации проекта Ukraine Now, и даже печать выходящей два раза в месяц газеты, которая раздается жителям ОРДЛО в пунктах пропуска.

Из последних закупок – заключенный 11 февраля договор на 173 тыс. грн с ООО "Корстоун груп" по "Комплексу услуг по проведению рыночных исследований". При внимательном рассмотрении выясняется, что Центр защиты информпространства заказал мониторинги публикаций в соцсетях, украинских и иностранных СМИ на предмет упоминаний о деятельности Кабмина и отдельных министров. Обзоры будут сдаваться два раза в день (дневной и вечерний), а также еженедельно и ежемесячно. В частности, заказчика интересует "оценка лояльности СМИ к отдельным министрам", "оценка качества распространения необходимых наративов" и "оценка эффективности распространения озвучиваемых тезисов". Хорошая и важная работа. Как для пиарщиков правительства и отдельных персон. Но при чем здесь тогда "защита информационного пространства"?

Собственно, последний пример и родит одну из двух версий, зачем был проведен и затем засекречен соцопрос. Представим, что интерес опроса состоял не в поиске "стратегий коммуникации", а в банальном взвешивании рейтингов и политических перспектив, например, правящего большинства – Зеленского и Слуг народа. Глянуть, как изменится их вес в случае возврата избирателей востока Украины. И дальше уже смотреть: а стоит, или лучше не торопиться с возвратом? Смелая версия, но она может логично объяснить странные телодвижения Минкульта.

Вторая версия – необходимость продемонстрировать деятельность, освоив при этом государственные средства. Опрос есть, вне сомнений – качественный. Это уже галочка в проделанной работе. Вряд ли на его основании родят серьезные стратегии покупатели муралов и газет. Доказано годами "эффективной" работы Мининформа. Потому, от греха подальше, лучше его вообще спрятать, чтобы у граждан не возникали потом не нужные вопросы.

Очевидного третьего объяснения пока не находится. Может его таки подскажут в ведомстве Бородянского? Ну, хотя бы, в перерывах между увлеченной игрой на бюджетные деньги в "суперагентов ноль-ноль-икс".