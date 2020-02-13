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13 февраля 2020, четверг, 14:37 136
Общество 2020-02-13T14:43:42+02:00
Українські Новини
Samsung рассказал, что делать если ваш умный телевизор заблокировался

Samsung рассказал, что делать если ваш умный телевизор заблокировался

Таня Войтюк
Samsung, Блокировка, Блокировка ТВ, Телевизор, Серый рынок электроники
Телевизор Samsung.Фото:mediasat.info
Телевизор Samsung.Фото:mediasat.info

С января 2020 года пользователи телевизоров Samsung из Украины, России и Молдовы стали замечать, что у их устройств пропал ряд смарт-функций. Например, при попытке захода в Интернет через телевизор на экране появлялась надпись "This TV is not fully functional in this region".

О том, как разблокировать умный телевизор рассказала пресс-служба Samsung Electronics Украина в интервью Українським Новинам.

В службе поддержки пользователей заявили, что компания не может гарантировать роботу устройств в регионе, для которого они не были изначально предназначены и сертифицированы производителем. В таком случае покупателю следует обратиться в сервисный центр.

Сервисные центры Samsung могут диагностировать устройство и предложить возможные решения. Для этого покупателям нужно обратиться на горячую линию 0-800-502-000, а также в авторизированные сервисные центры Samsung.

Ранее Українські Новини писали о том, как изменить регион на телевизоре Samsung и заново "оживить" умные функции.

Также писали о том, что нужно знать украинцам о "серых устройствах" и как отличить их от оригинальных.

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