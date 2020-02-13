Samsung рассказал, что делать если ваш умный телевизор заблокировался

С января 2020 года пользователи телевизоров Samsung из Украины, России и Молдовы стали замечать, что у их устройств пропал ряд смарт-функций. Например, при попытке захода в Интернет через телевизор на экране появлялась надпись "This TV is not fully functional in this region".

О том, как разблокировать умный телевизор рассказала пресс-служба Samsung Electronics Украина в интервью Українським Новинам.

В службе поддержки пользователей заявили, что компания не может гарантировать роботу устройств в регионе, для которого они не были изначально предназначены и сертифицированы производителем. В таком случае покупателю следует обратиться в сервисный центр.

Сервисные центры Samsung могут диагностировать устройство и предложить возможные решения. Для этого покупателям нужно обратиться на горячую линию 0-800-502-000, а также в авторизированные сервисные центры Samsung.

Ранее Українські Новини писали о том, как изменить регион на телевизоре Samsung и заново "оживить" умные функции.

Также писали о том, что нужно знать украинцам о "серых устройствах" и как отличить их от оригинальных.