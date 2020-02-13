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13 февраля 2020, четверг, 12:55 497
Общество 2020-02-13T13:08:15+02:00
Українські Новини
47% опрошенных "Левада-центром" россиян относятся к Украине отрицательно

47% опрошенных "Левада-центром" россиян относятся к Украине отрицательно

Кира Молчанова
Левада-Центр, Исследование, россияне, отношение людей, Соцопрос
Социологический опрос (иллюстрация). Фото: Pixabey
Социологический опрос (иллюстрация). Фото: Pixabey

47% опрошенных россиян аналитическим центром Юрия Левадыотносятся к Украине отрицательно, 42% — положительно, что свидетельствует об ухудшении отношения россиян к жителям Украины.

Об этом говорят результаты опроса за январь 2020 года, передают Українськi Новини.

Респондентам был задан вопрос "Как вы в целом относитесь сейчас к Украине?"

27% россиян выбрали ответ "в основном плохо", 20% — "очень плохо", 36% —"в основном хорошо" и только 6% — "очень хорошо".

При этом 11% опрошенных воздержались от ответа.

Опрос был проведен 23-29 января по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1 603 человека в возрасте от 18 лет в 137 населенных пунктах в 50 регионах России.

Статистическая погрешность выборки не превышает 3,4%.

Как сообщали Українськi Новини, по результатам опроса "Левада-центра", рейтинг доверия Путину среди населения России снизился на 4 процентных пункта.

Ранее в "Левада-центре" отметили колебания общественного мнения в России относительно будущего "республик" на востоке Украины: впервые с апреля 2014 года заметно выросло число сторонников вхождения региона в состав РФ и впервые за всю историю опроса резко подросла доля сторонников довоенного положения дел.

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