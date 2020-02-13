Федину не будут арестовывать за угрозы Зеленскому, а выберут другую меру пресечения

Государственное бюро расследований намерено просить суд избрать депутату Верховной Рады Софие Федине (фракция "Европейская солидарность") меру пресечения, не связанную с лишением свободы.

Об этом Українським Новинам сообщил представитель ГБР.

"Статья не тяжкая, поэтому мера пресечения не будет связана с лишением свободы", - сказал он.

По его словам, ГБР будет просить суд избрать Федине меру пресечения в виде личного обязательства - так же, как и в случае с волонтером Марусей Зверобой (Елена Самбул).

Как сообщали Українськi Новини, Печерский районный суд избрал меру пресечения в виде личного обязательства волонтеру Зверобой, подозреваемой в угрозах в адрес Президента Владимира Зеленского.

В конце ноября ГБР проводило обыск у Зверобой по делу о возможной угрозе убийством в отношении Зеленского.

Ранее 26 октября 2019 года в Facebook Зверобой было опубликовано видео, на котором Зверобой и нардеп от "Европейской солидарности" София Федына выражаются в отношении Президента Украины Владимира Зеленского в связи с его разговором с ветеранами в Золотом Луганской области.