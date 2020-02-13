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13 февраля 2020, четверг, 12:55 687
Судебная власть 2020-02-13T12:56:07+02:00
Українські Новини
Федину не будут арестовывать за угрозы Зеленскому, а выберут другую меру пресечения

Федину не будут арестовывать за угрозы Зеленскому, а выберут другую меру пресечения

Таня Войтюк
София Федина, Маруся Зверобой, Владимир Зеленский, ГБР, мера пресечения
София Федина Федына, депутат Европейской солидарности
София Федина Федына, депутат Европейской солидарности

Государственное бюро расследований намерено просить суд избрать депутату Верховной Рады Софие Федине (фракция "Европейская солидарность") меру пресечения, не связанную с лишением свободы.

Об этом Українським Новинам сообщил представитель ГБР.

"Статья не тяжкая, поэтому мера пресечения не будет связана с лишением свободы", - сказал он.

По его словам, ГБР будет просить суд избрать Федине меру пресечения в виде личного обязательства - так же, как и в случае с волонтером Марусей Зверобой (Елена Самбул).

Как сообщали Українськi Новини, Печерский районный суд избрал меру пресечения в виде личного обязательства волонтеру Зверобой, подозреваемой в угрозах в адрес Президента Владимира Зеленского.

В конце ноября ГБР проводило обыск у Зверобой по делу о возможной угрозе убийством в отношении Зеленского.

Ранее 26 октября 2019 года в Facebook Зверобой было опубликовано видео, на котором Зверобой и нардеп от "Европейской солидарности" София Федына выражаются в отношении Президента Украины Владимира Зеленского в связи с его разговором с ветеранами в Золотом Луганской области.

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