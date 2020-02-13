Зеленский ввел в СНБО Ермака вместо Богдана

Президент Владимир Зеленский ввел в состав Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) вместо Андрея Богдана Андрея Ермака, который сменил его в должности руководителя Офиса Президента.

Об этом говорится в указе №52 от 12 февраля, передают Українськi Новини.

Зеленский уволил Богдана с должности руководителя Офиса 11 февраля и назначил на его место Ермака, который до этого работал помощником Зеленского.

Как сообщали Українськi Новини, Богдан возглавлял Офис Президента, а Ермак работал помощником Зеленского с 21 мая 2019 года.

Также Андрей Ермак рассказал, что никакие законы, которые каким-либо образом ограничили бы свободу слова, в Украине не будут приняты.

Кроме того, Ермак заявил, что не намерен увольнять своих замов после смены Богдана, а также, что Украина не обсуждала с Россией возобновление подачи воды в Крым в обмен на отвод войск боевиков на Донбассе.

Президент Украины Владимир Зеленский на экономическом форуме в Давосе выступал перед пустым залом из-за неподготовленности его помощника по вопросам внешней политики Андрея Ермака, который "забыл" собрать аудиторию.