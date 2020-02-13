Останні дані про спалах коронавірусу: число хворих перевищило 60 тис. осіб

У той час як Україна відклала евакуацію з Китаю українців, кількість заражених смертельним вірусом продовжує стрімко зростати.

Про це повідомляє Державне агентство КНР з питань охорони здоров'я, як передає центральне ТБ Китаю.

Cтаном на 00:00 годин за місцевим часом, 12 лютого, (19:00 за київським часом - ред.) кількість хворих на пневмонію, викликану коронавірусом Covid-19, становить 60 096 людей, смертельний результат зафіксований в 1 363 випадках.

"Підтверджені випадки захворювань - 59 651 в Китаї і 445 за кордоном. Смертельні наслідки - 1 362 в Китаї (включаючи один летальний результат у Гонконзі), 1 за кордоном. Вилікувати вдалося 5 646 осіб", - заявили чиновники від медицини.

Як повідомляли Українські Новини, Україна вирішила направити чартерний рейс в Китай для евакуації українців з Уханя (провінція Хубей) у зв'язку зі спалахом коронавіруса 2019-nCoV.

Також українцям, які відмовилися від карантину, відмовлять в евакуації з Китаю.

Тим часом ВООЗ дала офіційну назву новому коронавирусу.