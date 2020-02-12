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12 февраля 2020, среда, 22:36 21
Общество 2020-02-12T22:36:38+02:00
Українські Новини
Завтра аэропорт "Одесса" изменит график работы

Завтра аэропорт "Одесса" изменит график работы

Анна Рудык
Аэропорт, Ремонт, Рейсы, Аэропорт
Аэропорт. Фото: pixabay
Аэропорт. Фото: pixabay

Международный аэропорт "Одесса" не будет обслуживать рейсы из-за строительства аэродромного комплекса с 11:30 до 17:00 13 февраля.

Об этом сообщила пресс-служба аэропорта, передают Українські Новини.

"В связи с проведением работ по строительству аэродромного комплекса аэропорт "Одесса" не будет обслуживать рейсы 13 февраля с 11:30 до 17:00", - сказано в сообщении.

Ведомство отметило, что для уточнения деталей о переносе рейсов необходимо обращаться в представительства авиакомпаний.

Как сообщали Українські Новини, аэропорт Братислава будет закрыт для проведения работ на обоих взлетно-посадочных полосах в период с 21 апреля по 1 мая 2020 года включительно.

Ранее был обнародован антирейтинг авиакомпаний, которые чаще всего не компенсируют задержку и отмену рейсов. Также был обнародован список самых пунктуальных авиалиний.

А Международный аэропорт "Херсон" перенес рейс "Краков (Польша) – Херсон" в Одессу из-за непогоды (сильный туман).

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