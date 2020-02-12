Завтра аэропорт "Одесса" изменит график работы

Международный аэропорт "Одесса" не будет обслуживать рейсы из-за строительства аэродромного комплекса с 11:30 до 17:00 13 февраля.

Об этом сообщила пресс-служба аэропорта, передают Українські Новини.

"В связи с проведением работ по строительству аэродромного комплекса аэропорт "Одесса" не будет обслуживать рейсы 13 февраля с 11:30 до 17:00", - сказано в сообщении.

Ведомство отметило, что для уточнения деталей о переносе рейсов необходимо обращаться в представительства авиакомпаний.

Как сообщали Українські Новини, аэропорт Братислава будет закрыт для проведения работ на обоих взлетно-посадочных полосах в период с 21 апреля по 1 мая 2020 года включительно.

Ранее был обнародован антирейтинг авиакомпаний, которые чаще всего не компенсируют задержку и отмену рейсов. Также был обнародован список самых пунктуальных авиалиний.

А Международный аэропорт "Херсон" перенес рейс "Краков (Польша) – Херсон" в Одессу из-за непогоды (сильный туман).