Украинские аэропорты изменили рейсы из-за ремонта аэропорта в Братиславе

Аэропорт Братислава будет закрыт для проведения работ на обоих взлетно-посадочных полосах в период с 21 апреля по 1 мая 2020 года включительно. Об этом сообщает avianews.com.

Данная ситуация затронет путешественников сразу двух авиакомпаний, которые должны были лететь в Словакию из четырех аэропортов Украины.

Сейчас в Братиславу из аэропорту Жуляны, Львов и Одесса летает Wizz Air. Ryanair осуществляет рейсы в столицу Словакии из аэропорта Борисполь.

На данный момент оба авиаперевозчика уже внесли изменения в свои системы бронирования. При выборе рейсов Киев-Братислава Wizz Air указывает, что в период с 21 апреля по 1 мая прилеты и вылеты будут выполняться через аэропорт в Вене.

Также лоу-кост убрал на своем сайте из расписания рейсы из Львова и Одессы в Братиславу. Аналогично поступил Ryanair с рейсами из Киева в Братиславу — на период работ они недоступны для бронирования.

Если отмена рейсов произошла более чем за 2 недели до вылета, пассажир не может рассчитывать на денежную компенсацию, однако может бесплатно вернуть билеты или изменить дату вылета без оплаты штрафа. В некоторых случаях авиакомпании позволяют менять маршрут на альтернативный.

Например, в случае с рейсами из Киева, Львова и Одессы в Братиславу Wizz Air позволил их заменять на рейсы из Киева в Вену. Аналогичный обмен в случае с Ryanair может быть осложнен тем, что альтернативные рейсы Киев-Вена выполняет не ирландский лоу-кост, а его дочерняя авиакомпания из Австрии — Laudamotion.

Как сообщали Українські Новини, ранее был обнародован антирейтинг авиакомпаний, которые чаще всего не компенсируют задержку и отмену рейсов

Также был обнародован список самых пунктуальных авиалиний.