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19 января 2020, воскресенье, 13:51 96
Транспорт 2020-01-19T13:56:44+02:00
Українські Новини
Из-за непогоды самолет с Кракова не смог приземлиться в Херсоне

Из-за непогоды самолет с Кракова не смог приземлиться в Херсоне

Ярина Вацяк
аэропорт Одессы, Аэропорт

Международный аэропорт "Херсон" перенес рейс "Краков (Польша) – Херсон" в Одессу из-за непогоды (сильный туман).

Об этом Українським Новинам сообщил представитель аэропорта "Херсон".

Видимость составляла около 300 м, вертикальная видимость около 30 м.

Всем пассажирам был предоставлен бесплатный автобус.

Как сообщали Українські Новини, 19 января в международном аэропорту "Запорожье" также отменены 3 рейса и задерживаются 6 из-за сложных метеорологических условий (туман). Отменены рейсы PS 086 "Запорожье - Борисполь" "Международных авиалиний Украины" с вылетом в 6:45, TK 1480 "Запорожье - Стамбул (Турция)" с вылетом в 9:40 и TK 1469 "Стамбул (Турция) - Запорожье" с прибытием в 8:45 (оба - авиакомпании Turkish Airlines).

В Харькове в ноябре из-за тумана чуть не разбился Самолет с чартерным рейсом "Шарм-эль-Шейх - Харьков"с туристами из Египта. 

В октябре туман также парализовал аэропорт "Одесса". Тогда два рейса отменили, три самолета не смогли сесть.

16 января из-за сильного тумана в Киеве и Киевской области объявляли "желтый" уровень опасности.

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