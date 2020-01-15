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15 января 2020, среда, 17:11 24 Инфографика
Общество 2020-01-15T17:23:54+02:00
Українські Новини
Обнародован список самых пунктуальных авиалиний

Обнародован список самых пунктуальных авиалиний

Елизавета Кесельман
Авиаперелет, Авиакомпании, Международные авиалинии Украины, Рейтинг пунктуальных авиалиний
Самолет.Фото: pixabay
Самолет.Фото: pixabay

Министерство инфраструктуры Украины выставило рейтинг самых пунктуальных авиакомпаний, выполняющих рейсы из Украины за декабрь 2019 года. Среди украинских авиалиний регулярность осуществления рейсов в среднем составляет 85,2%. В целом они выполнили 3448 рейсов из украинских аэропортов. Об этом передает пресс-служба Мининфраструтуры в Facebook.

Так, среди украинских авиалиний пунктуальными назвали "Мотор-Сич" (91,5% своевременных перелетов из 142-х), "Международные авиалинии Украины" (88,8% своевременных перелетов с 2023-ех) и "Авиационная компания" Роза ветров "" (87,3% своевременных перелетов с 347-ми).

Пунктуальными среди иностранных авиакомпаний на украинском рынке назвали Air Arabia (100% своевременных перелетов с 34-ех), Аir Malta (100% своевременных перелетов с 4-х) и Czech Airlines ((100% своевременных перелетов из 44-ех)

Иностранные авиакомпании выполнили за декабрь из Украины 2666 перелетов. Регулярность осуществления ими рейсов составляет 78%.

Как сообщали Українські Новини, ранее был обнародован антирейтинг авиакомпаний, которые чаще всего не компенсируют задержку и отмену рейсов

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