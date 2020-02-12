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12 лютого 2020, середа, 22:36 7
Суспільство 2020-02-12T22:40:34+02:00
Українські Новини
Завтра аеропорт "Одеса" змінить графік роботи

Завтра аеропорт "Одеса" змінить графік роботи

Анна Рудык
Аеропорт, Ремонт, рейси, Аеропорт
Аеропорт. Фото: pixabay
Аеропорт. Фото: pixabay

Міжнародний аеропорт "Одеса" не обслуговуватиме рейси через будівництво аеродромного комплексу з 11:30 до 17:00 13 лютого.

Про це повідомила прес-служба аеропорту, передають Українські Новини.

"У зв'язку з проведенням робіт з будівництва аеродромного комплексу аеропорту "Одеса" не обслуговуватиме рейси 13 лютого з 11:30 до 17:00", - сказано в повідомленні.

Відомство відзначило, що для уточнення деталей про перенесення рейсів необхідно звертатися до представництва авіакомпаній.

Як повідомляли Українські Новини, аеропорт Братислава буде закритий для проведення робіт на обох злітно-посадочних смугах у період з 21 квітня по 1 травня 2020 року включно.

Раніше був оприлюднений антирейтинг авіакомпаній, які найчастіше не компенсують затримку і скасування рейсів. Також був оприлюднений список найбільш пунктуальних авіакомпаній.

А Міжнародний аеропорт "Херсон" переніс рейс "Краків (Польща) – Херсон" в Одесу через негоду (сильний туман).

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