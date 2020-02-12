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12 февраля 2020, среда, 17:31 36
Силовые структуры 2020-02-12T17:31:24+02:00
Українські Новини
САП проверяет возможное получение российского гражданства экс-депутатом Онищенко

САП проверяет возможное получение российского гражданства экс-депутатом Онищенко

Елена Новикова
САП, Назар Холодницкий, Российский паспорт, Александр Онищенко
Александр Онищенко
Александр Онищенко

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) проверяет возможное получение бывшим депутатом Верховной Рады Александром Онищенко (внефракционный) паспорта гражданина России.

Об этом Українським Новинам сообщил руководитель САП Назар Холодницкий.

"Проверяем информацию", - сказал он.

По его словам, особенно САП интересует факт, когда именно ему был выдан паспорт гражданина России.

Как сообщали Українськi Новини, Онищенко просит Германию предоставить ему политическое убежище. По словам адвоката Онищенко Инго Миноджио, вслучае, если Германия не предоставит убежище политику, а суд отклонит запрос на экстрадицию в Украину как политически мотивированный, он готов выехать в Россию.

Также Офис генерального прокурора засекретил информацию об экстрадиции из Германии в Украину бывшего депутата Верховной Рады Александра Онищенко (внефракционный).

Ранее сообщалось о том, что Антикоррупционный суд назначил на 4 мая 2020 года рассмотрение дела против бывшего депутата Верховной Рады Александра Онищенко.

 

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