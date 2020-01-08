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08 января 2020, среда, 19:43 881
Силовые структуры 2020-01-08T20:15:12+02:00
Українські Новини
Глава СБУ Баканов укатил на отдых в Куршевель

Глава СБУ Баканов укатил на отдых в Куршевель

Ольга Фандорина
Иван Баканов, СБУ, Куршевель
Баканов в Куршевеле. Фото: Facebook/ mixailotkach
Баканов в Куршевеле. Фото: Facebook/ mixailotkach

Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов, отдыхает на новогодние праздники на элитном горнолыжном курорте во французских Альпах - Куршевеле. Фото Баканова в Куршевеле опубликовал в своем Facebook журналист программы "Схемы" Михаил Ткач.

На одном из фото Баканова запечатлили на терассе деревянного шале, внимательно читающим с мобильного телефона. На другом - его сфотографировали, когда он общался еще с 4-мя людьми. 

Фото: Facebook/ mixailotkach

Баканов в Куршевеле. Фото: Facebook/ mixailotkachБаканов в Куршевеле. Фото: Facebook/ mixailotkach

Как сообщали Українські Новини, Зеленский прибыл в Оман для встреч с властями на высшем уровне.

Но в то же время, Зеленский с семьей покинул Украину для отдыха в Омане.

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