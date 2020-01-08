Глава СБУ Баканов укатил на отдых в Куршевель

Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов, отдыхает на новогодние праздники на элитном горнолыжном курорте во французских Альпах - Куршевеле. Фото Баканова в Куршевеле опубликовал в своем Facebook журналист программы "Схемы" Михаил Ткач.

На одном из фото Баканова запечатлили на терассе деревянного шале, внимательно читающим с мобильного телефона. На другом - его сфотографировали, когда он общался еще с 4-мя людьми.

Фото: Facebook/ mixailotkach

Баканов в Куршевеле. Фото: Facebook/ mixailotkach

Как сообщали Українські Новини, Зеленский прибыл в Оман для встреч с властями на высшем уровне.

Но в то же время, Зеленский с семьей покинул Украину для отдыха в Омане.