Зеленский и Путин могут встретиться до "нормандского саммита", - Ермак

В то время, как у Лаврова заговорили о возможном срыве нового "нормандского саммита", руководитель Офиса Президента Андрей Ермак допускает, что Президент Владимир Зеленский может лично встретиться с Президентом России Владимиром Путиным до проведения очередного саммита лидеров стран "нормандского формата" (Украина, Россия, Германия, Франция).

Об этом он сообщил на брифинге, передают Українські Новини.

"Что касается встречи с Владимиром Путиным - это решение будет принимать Президент. Если он будет видеть, что эта встреча необходима и может стать шагом к получению реальных результатов от переговоров в "нормандском формате", то мы это не исключаем. Но пока никаких договоренностей или разговоров на эту тему не было", - сказал он.

Как сообщали Українськi Новини, во вторник Президент Владимир Зеленский уволил Богдана и назначил руководителем Офиса Президента Ермака, уволив его перед этим с должности своего помощника.

В декабре 2019 Зеленский впервые лично встретился с Путиным в рамках "нормандского саммита".

Тогда "нормандская четверка" договорилась провести следующую встречу в апреле 2020 года.