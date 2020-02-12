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  • Зеленский и Путин могут встретиться до "нормандского саммита", - Ермак
12 февраля 2020, среда, 11:41 113
Политика 2020-02-12T11:43:30+02:00
Українські Новини
Зеленский и Путин могут встретиться до "нормандского саммита", - Ермак

Зеленский и Путин могут встретиться до "нормандского саммита", - Ермак

Надежда Комендантова
Офис Президента Украины, Андрей Ермак, Владимир Зеленский, Владимир Путин

В то время, как у Лаврова заговорили о возможном срыве нового "нормандского саммита", руководитель Офиса Президента Андрей Ермак допускает, что Президент Владимир Зеленский может лично встретиться с Президентом России Владимиром Путиным до проведения очередного саммита лидеров стран "нормандского формата" (Украина, Россия, Германия, Франция).

Об этом он сообщил на брифинге, передают Українські Новини.

"Что касается встречи с Владимиром Путиным - это решение будет принимать Президент. Если он будет видеть, что эта встреча необходима и может стать шагом к получению реальных результатов от переговоров в "нормандском формате", то мы это не исключаем. Но пока никаких договоренностей или разговоров на эту тему не было", - сказал он.

Как сообщали Українськi Новини, во вторник Президент Владимир Зеленский уволил Богдана и назначил руководителем Офиса Президента Ермака, уволив его перед этим с должности своего помощника.

В декабре 2019 Зеленский впервые лично встретился с Путиным в рамках "нормандского саммита".

Тогда "нормандская четверка" договорилась провести следующую встречу в апреле 2020 года.

 

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Зеленский и Путин могут встретиться до "нормандского саммита", - Ермак
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