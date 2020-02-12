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12 февраля 2020, среда, 08:44 157
Происшествия 2020-02-12T08:44:46+02:00
Українські Новини
В Монголии произошло сильное землетрясение магнитудой 6,2

В Монголии произошло сильное землетрясение магнитудой 6,2

Елизавета Кесельман
Землетрясение, Монголия, Стихийные бедствия, Ураган, Магнитуда землетрясения
Землетрясение в Монголии.Фото:seishub.ru
Землетрясение в Монголии.Фото:seishub.ru

После того, как 29 января в Карибском море произошло два крупных землетрясения, и объявили опасность цунами, Монголию настигло Землетрясение магнитудой 6,2 произошло на юго-западе. Об этом сообщается на сайте Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН.


По данным оперативной информации о сейсмических событиях, землетрясение произошло в 21:02 мск. Координаты эпицентра землетрясения — 45,22 градуса северной широты и 97,52 градуса восточной долготы. Интенсивность стихийного бедствия в эпицентре составила 8,2 (по шкале Медведева — Шпонхойера — Карника MSK64).

Скриншот: http://seishub.ru/Скриншот: http://seishub.ru/

Как сообщали Українські Новини, ранее землетрясение магнитудой 6,8 произошло в Турции, которое разрушило дома, унесло жизни 41 человека.

Также в сентябре Стамбул "содрогнулся" от мощного землетрясения в 5.7 баллов, а в Афинах из-за сильного землетрясения рухнули несколько зданий.

Кроме того, в декабре мощное землетрясение сотрясло Канаду, магнитудой 6,2 балла по шкале Рихтера. Землетрясение произошло в 177 км от Порта Харди.

 

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