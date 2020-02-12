В Монголии произошло сильное землетрясение магнитудой 6,2

После того, как 29 января в Карибском море произошло два крупных землетрясения, и объявили опасность цунами, Монголию настигло Землетрясение магнитудой 6,2 произошло на юго-западе. Об этом сообщается на сайте Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН.



По данным оперативной информации о сейсмических событиях, землетрясение произошло в 21:02 мск. Координаты эпицентра землетрясения — 45,22 градуса северной широты и 97,52 градуса восточной долготы. Интенсивность стихийного бедствия в эпицентре составила 8,2 (по шкале Медведева — Шпонхойера — Карника MSK64).

Скриншот: http://seishub.ru/

Как сообщали Українські Новини, ранее землетрясение магнитудой 6,8 произошло в Турции, которое разрушило дома, унесло жизни 41 человека.

Также в сентябре Стамбул "содрогнулся" от мощного землетрясения в 5.7 баллов, а в Афинах из-за сильного землетрясения рухнули несколько зданий.

Кроме того, в декабре мощное землетрясение сотрясло Канаду, магнитудой 6,2 балла по шкале Рихтера. Землетрясение произошло в 177 км от Порта Харди.