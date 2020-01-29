В Карибском море произошло два крупных землетрясения, объявили опасность цунами

В Карибском море между Ямайкой и Кубой произошло мощное землетрясение магнитудой 7,7. Об этом сообщает Геологическая служба США.

Эпицентр сейсмособытия находился на глубине 10 километров в 117 километрах к северо-западу от Лусеи на Ямайке. Поземные толчки ощущались на Кубе, а также в южной Флориде. Люди были эвакуированы из зданий в Майами.

Также еще одно землетрясение магнитудой 6,5 произошло в Карибском бассейне. Сейсмособытие возникло у побережья Каймановых островов. Эпицентр землетрясения находился на глубине десять километров.

Пока нет сведений о жертвах и разрушениях.

До сих пор сохраняется опасность сильных цунами в Карибском бассейне. Спасатели предупредили о возможности волн- цунами вдоль побережья Белиза, Кубы, Гондураса, Мексики, Каймановых островов и Ямайки.

Как сообщали Українські новини, землетрясение магнитудой 6,8 в Турции, которое разрушило дома, унесло жизни 41 человека.

Также в сентябре Стамбул "содрогнулся" от мощного землетрясения в 5.7 баллов.