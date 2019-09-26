подписаться на рассылку
23.95 24.3
26.15 26.7
˟
26 сентября 2019, четверг, 15:31 34
Мир 2019-09-26T15:31:33+03:00
Українські Новини
Стамбул "содрогнулся" от мощного землетрясения в 5.7 баллов

Стамбул "содрогнулся" от мощного землетрясения в 5.7 баллов

Турция. Фото: daily.com.ua
Турция. Фото: daily.com.ua

В одном из самых крупных городов Турции - Стамбуле, в четверг произошло масштабное землетрясение мерой в 5,7 баллов. Об этом сообщает Reuters.

Согласно информации ведомства, очевидцы, почувствовав землетрясение, покинули свои дома и здания, в которых находились. В некоторых школах были эвакуированы дети. Отмечается, что информации о повреждениях или пострадавших не поступало.

Управление чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий Турции (AFAD) заявило, что землетрясение произошло примерно в 14.00.

Обсерватория Кандилли и Исследовательский институт землетрясений сообщили, что эпицентр землетрясения находился примерно в 70 км (44 милях) к западу от Стамбула в Мраморном море, к югу от города Силиври.

Как сообщали Українські Новини, в начале сентября на юге Турции зафиксировали землетрясение, сила толчков которого достигла до 4,5 балла по шкале Рихтера.

Кроме того, 20 февраля, на западе Турции произошло землетрясение магнитудой 5,5 балла.

Также, осенью 2012 года турецкую провинцию Ван на востоке страны сотрясли 2 землетрясения. Их жертвами стали 640 человек, тысячи были ранены.

Больше новостей о: Землетрясение Стамбул Турция Катаклизмы Природные катаклизмы

Архив
Новости
Карты, деньги, два стола: в Киеве ликвидировали подпольное казино 15:41
Провалившийся асфальт в центре Киева. Фото:
Гигантская яма образовалась в центре Киева, движение ограничили 15:31
Стамбул "содрогнулся" от мощного землетрясения в 5.7 баллов 15:31
Платформа Бойко назвала "расправой властей" решение лишить лицензий 112 канал 15:19
Минюст обеспокоен попытками пересмотра мирового соглашения с Philip Morris Ukraine, - СМИ 15:09
больше новостей
Украину зальет дождями и похолодает до минус трех: прогноз погоды на четверг 14:57 Карта
Кабмин предлагает Раде запустить рынок земли 14:39
Пенсия. Фото: censor.net
Меньше процента пенсионеров Украины скачали приложение Пенсионного фонда 21:14
ГУР Минобороны Украины. Фото: qha.com.ua
Муж бухгалтера "Квартала" после необьяснимого карьерного роста возглавил стратегическую разведку, - журналист 16:51
В Варшаве самоубийца выбросился из окна на голову 18-летнему украинцу 13:30
больше новостей
ГУР Минобороны Украины. Фото: qha.com.ua
Муж бухгалтера "Квартала" после необьяснимого карьерного роста возглавил стратегическую разведку, - журналист 16:51
У советника главы Налоговой службы Кригана проходят обыски 16:07
МВД назначило замглавой Нацполиции Трояна 12:21
Украину зальет дождями и похолодает до минус трех: прогноз погоды на четверг 14:57 Карта
Беларусь готова ввести на Донбасс войска, миротворцев и пограничников, - Лукашенко 13:54
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok