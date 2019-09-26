Стамбул "содрогнулся" от мощного землетрясения в 5.7 баллов

В одном из самых крупных городов Турции - Стамбуле, в четверг произошло масштабное землетрясение мерой в 5,7 баллов. Об этом сообщает Reuters.

Согласно информации ведомства, очевидцы, почувствовав землетрясение, покинули свои дома и здания, в которых находились. В некоторых школах были эвакуированы дети. Отмечается, что информации о повреждениях или пострадавших не поступало.

Управление чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий Турции (AFAD) заявило, что землетрясение произошло примерно в 14.00.

Обсерватория Кандилли и Исследовательский институт землетрясений сообщили, что эпицентр землетрясения находился примерно в 70 км (44 милях) к западу от Стамбула в Мраморном море, к югу от города Силиври.

Как сообщали Українські Новини, в начале сентября на юге Турции зафиксировали землетрясение, сила толчков которого достигла до 4,5 балла по шкале Рихтера.

Кроме того, 20 февраля, на западе Турции произошло землетрясение магнитудой 5,5 балла.

Также, осенью 2012 года турецкую провинцию Ван на востоке страны сотрясли 2 землетрясения. Их жертвами стали 640 человек, тысячи были ранены.