Канаду сотрясло еще одно мощное землетрясение

После того, как в западном регионе Канады произошло пять землетрясений за один день, 24 декабря произошло еще одно магнитудой 6,2 балла по шкале Рихтера. Об этом сообщает Геологическая служба США, передает Reuters.

Так, сообщается, что землетрясение произошло в 177 км от Порта Харди.

"Землетрясение силой 6,2 балла произошло в 177 км к западу от Порта Харди, Британская Колумбия, Канада", - говорится в сообщении.

Эпицентр подземных толчков находился на глубине 1 км. Вместе с тем, на момент публикации новости информации о травмах или повреждениях не поступало.

Как сообщали Українські Новини, в Канаде прогремело пять землетрясений в провинции Британская Колумбия силой от 4,8 до 6.0. Землетрясения произошли за 100 км от города Порт Харди. Первое - было около 8 утра силой 5,1 балла. До 12 гремело еще дважды (магнитуда 5,6. и 5.8). Днем произошло еще два землетрясения магнитудами в 6,0 и 4,8.

Также в начале сентября на юге Турции зафиксировали землетрясение, сила толчков которого достигла до 4,5 балла по шкале Рихтера.