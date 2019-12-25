подписаться на рассылку
22.9 23.25
25.2 25.8
˟
25 декабря 2019, среда, 09:15 413
Америка 2019-12-25T11:45:02+02:00
Українські Новини
Канаду сотрясло еще одно мощное землетрясение

Канаду сотрясло еще одно мощное землетрясение

Анна Рудык
Землетрясение, землетрясение в Канаде, подземные толчки
Землетрясение. Фото: pixabay
Землетрясение. Фото: pixabay

После того, как в западном регионе Канады произошло пять землетрясений за один день, 24 декабря произошло еще одно магнитудой 6,2 балла по шкале Рихтера. Об этом сообщает Геологическая служба США, передает Reuters.

Так, сообщается, что землетрясение произошло в 177 км от Порта Харди.

"Землетрясение силой 6,2 балла произошло в 177 км к западу от Порта Харди, Британская Колумбия, Канада",  - говорится в сообщении.

Эпицентр подземных толчков находился на глубине 1 км. Вместе с тем, на момент публикации новости информации о травмах или повреждениях не поступало.

Как сообщали Українські Новини, в Канаде прогремело пять землетрясений в провинции Британская Колумбия силой от 4,8 до 6.0. Землетрясения произошли за 100 км от города Порт Харди. Первое - было около 8 утра силой 5,1 балла. До 12 гремело еще дважды (магнитуда 5,6. и 5.8). Днем произошло еще два землетрясения магнитудами в 6,0 и 4,8.

Также в начале сентября на юге Турции зафиксировали землетрясение, сила толчков которого достигла до 4,5 балла по шкале Рихтера.

Больше новостей о: Землетрясение землетрясение в Канаде подземные толчки

Архив
Новости
В налоговой предупредили об ухудшении работы электронных сервисов 11:33
Святослав Вакарчук
"Океан Эльзы" назвал коммерческой деятельностью свое выступление с Вакарчуком на корпоративе в Минске 11:31
Россия запустила первый пассажирский поезд через Керченский пролив 10:30
Директором ГБР вместо Трубы станет "слуга народа" Ирина Венедиктова, - СМИ 10:11
Учитель
Учителя со стажем меньше 10 лет получат дополнительные выплаты в 2020 10:05
больше новостей
Украинцам пересчитают тарифы на отопление и газ: сколько придется платить в январе 06:20
Возмутившийся маленькой зарплатой Милованов в ноябре получил в 2,5 раза меньше своего зама 06:15 Документ
Банкиры рассказали, по чем будет доллар в начале 2020 12:28
Доллар по 27: что будет с гривной после Нового года 08:15
Там чудовищная страна, а здесь я дома, - осужденный в России публицист попросил убежища в Украине 13:29
больше новостей
Народный депутат Анна Бондарь может пойти под суд за вранье в декларации, - СМИ 10:08
Полиция начала уголовное производство по факту угроз в адрес журналистов на суде по делу Шеремета 20:22
На суде по делу Шеремета сторонники подозреваемой Кузьменко напали на журналиста "Шарий.нет" 15:50
Промпроизводство продолжает падать 20:30
Доллар падает, а новогодние салаты дорожают: во сколько обойдутся "Оливье" и "Шуба" украинцам 05:55
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok