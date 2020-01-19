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  • В Греции произошло сильное землетрясения: в Афинах рухнули несколько зданий
19 января 2020, воскресенье, 09:03 341
Европа 2020-01-19T09:21:58+02:00
Українські Новини
В Греции произошло сильное землетрясения: в Афинах рухнули несколько зданий

В Греции произошло сильное землетрясения: в Афинах рухнули несколько зданий

Ярина Вацяк
Греция, Афины, Землетрясение

В Греции к северо-западу от Афин произошло землетрясение силой 5,1 балла. Землетрясение потрясло Афины, выбив телефонные сети и электричество в некоторых частях города.

Афиняне выбежали на улицы, пишет ВВС.

Сообщений о серьезных травмах не поступало. Но из-за нескольких подземных толчков рухнули два здания.

Сильнейший афтершок магнитудой 4,3 зафиксировали почти через час после первоначального землетрясения в 14:13 (11:13 по Гринвичу). Сейсмологи предупреждают, что их может быть больше.

Землетрясение особенно сильно ощущалось в центре Афин, где люди выходили на улицы после эвакуации из высоких зданий.

Сообщается, что со стен главной прокуратуры в Афинах упала штукатурка, а в 170-летнем здании парламента появились трещины.

Поступали сообщения о том, что пожарная служба, получившая 76 звонков от местных СМИ, спасла более десятка человек, застригших в лифты после отключения электричества.

Из Археологического музея госпитализировали беременную туристку, которую ударил локтем другой турист, когда все бросились к выходу.

По меньшей мере три человека пострадали от падения штукатурки

Греческие СМИ сообщили, что рухнула старая резиденция и пустующее здание. Другие здания были также повреждены, и куски мрамора упали из церкви Святой Ирины на дорогу.

Как сообщали Українські Новини, в Греции 19 июля зафиксировано сильное землетрясение мощностью 5,3 балла.

Кроме того, в декабре мощное землетрясение сотрясло Канаду.

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