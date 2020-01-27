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27 января 2020, понедельник, 18:33 12
Происшествия 2020-01-27T18:34:13+02:00
Українські Новини
Землетрясение в Турции: количество погибших увеличилось до 41

Землетрясение в Турции: количество погибших увеличилось до 41

Валерия Драгомирова
погибшие, пострадавшие, Землетрясение, Турция
Землетрясение. Фото: Twitter/@anadoluagency
Землетрясение. Фото: Twitter/@anadoluagency

Землетрясение магнитудой 6,8 в Турции, которое разрушило дома, унесло жизни 41 человека.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на турецкое госагентство Anadolu.

Землетрясение магнитудой 6,8 всколыхнуло восточную провинцию Элазыг в пятницу вечером. Толчки ощущали также в соседних странах, включая Сирию и Грузию. В регионе ощущалось более 700 повторных толчков, девять - выше магнитуды 4,0.


Последнее тело извлекли из-под завалов в понедельник, сообщил Мехмет Гуллуоглу, руководитель Управления по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (AFAD).

Спасателям удалось спасти из-под обломков 45 человек. Они работали всю ночь в пятницу и в субботу при минусовых температурах, чтобы спасти людей из-под завалов.

Из 1607 пострадавших большинство уже выписали из больницы.

В регионе продолжаются спасательные работы. В них задействовано более 3800 человек, сотни транспортных средств и 22 служебные собаки.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал, что тем, кто потерял свое жилье, построят дома со стальным каркасом.

Как сообщали Українські Новини, в сентябре Стамбул "содрогнулся" от мощного землетрясения в 5.7 баллов. 

Также в начале сентября на юге Турции зафиксировали землетрясение, сила толчков которого достигла до 4,5 балла по шкале Рихтера.

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