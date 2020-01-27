Землетрясение в Турции: количество погибших увеличилось до 41

Землетрясение магнитудой 6,8 в Турции, которое разрушило дома, унесло жизни 41 человека.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на турецкое госагентство Anadolu.

Землетрясение магнитудой 6,8 всколыхнуло восточную провинцию Элазыг в пятницу вечером. Толчки ощущали также в соседних странах, включая Сирию и Грузию. В регионе ощущалось более 700 повторных толчков, девять - выше магнитуды 4,0.



Последнее тело извлекли из-под завалов в понедельник, сообщил Мехмет Гуллуоглу, руководитель Управления по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (AFAD).

Спасателям удалось спасти из-под обломков 45 человек. Они работали всю ночь в пятницу и в субботу при минусовых температурах, чтобы спасти людей из-под завалов.

Из 1607 пострадавших большинство уже выписали из больницы.

В регионе продолжаются спасательные работы. В них задействовано более 3800 человек, сотни транспортных средств и 22 служебные собаки.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал, что тем, кто потерял свое жилье, построят дома со стальным каркасом.



Как сообщали Українські Новини, в сентябре Стамбул "содрогнулся" от мощного землетрясения в 5.7 баллов.



Также в начале сентября на юге Турции зафиксировали землетрясение, сила толчков которого достигла до 4,5 балла по шкале Рихтера.