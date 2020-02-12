От коронавируса за сутки умерли сто человек

В то время, как Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предоставила официальное название новому коронавирусу - Covid-19, вследствие заражения с начала эпидемии умерли 1115 человек, успешно побороли заболевания 4793 человека. Об этом свидетельствуют данные карты распространения коронавируса от Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса. Количество зараженных. Карта: Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса. Согласно инфографике, большинство смертей, 1068, зафиксированные в провинции Хубэй, ставшей эпицентром вспышки болезни. Подтвержденных случаев заражения уже 45183. Таким образом, количество умерших от коронавируса за сутки увеличилось на 100 человек. Количество умерших и выздоровевших. Карта: Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса. Как сообщали Українські Новини, в Китае запустили приложение, которое предупреждает о находящихся рядом зараженных коронавирусом. Тем временем первая вакцина от коронавируса появится приблизительно через полтора года. Также эпидемиологи сообщили, что коронавирусом может заразиться до 60% населения Земли.