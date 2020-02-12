подписаться на рассылку
24.29 24.64
26.39 26.89
˟
  • Новости
  • Мир
  • От коронавируса за сутки умерли сто человек
12 февраля 2020, среда, 08:14 196 Инфографика
Мир 2020-02-12T08:28:03+02:00
Українські Новини
От коронавируса за сутки умерли сто человек

От коронавируса за сутки умерли сто человек

Надежда Комендантова
Covid-19, Коронавирус, Эпидемия коронавируса, Смертность, Количество заболевших коронавирусом, Смерть от коронавируса
Медработники переводят пациентов в новую больницу в Ухани. Фото: Xian Gan/People's Daily/Provided to chinadaily
Медработники переводят пациентов в новую больницу в Ухани. Фото: Xian Gan/People's Daily/Provided to chinadaily

В то время, как Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предоставила официальное название новому коронавирусу - Covid-19, вследствие заражения с начала эпидемии умерли 1115 человек, успешно побороли заболевания 4793 человека.

Об этом свидетельствуют данные карты распространения коронавируса от Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса.

Количество зараженных. Карта: Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса.Количество зараженных. Карта: Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса.

Согласно инфографике, большинство смертей, 1068, зафиксированные в провинции Хубэй, ставшей эпицентром вспышки болезни.

Подтвержденных случаев заражения уже 45183.

Таким образом, количество умерших от коронавируса за сутки увеличилось на 100 человек.

Количество умерших и выздоровевших. Карта: Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса.Количество умерших и выздоровевших. Карта: Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса.

Как сообщали Українські Новини, в Китае запустили приложение, которое предупреждает о находящихся рядом зараженных коронавирусом.

Тем временем первая вакцина от коронавируса появится приблизительно через полтора года.

Также эпидемиологи сообщили, что коронавирусом может заразиться до 60% населения Земли.

Больше новостей о: Covid-19 Коронавирус Эпидемия коронавируса Смертность Количество заболевших коронавирусом Смерть от коронавируса

ВОЗ дала официальное название новому коронавирусу...
Эвакуация украинцев и карантин: что говорят в МОЗ ...
Из-за "хронической нехватки средств" в борьбе с ко...
Превышение вредных веществ в воздухе Киева влияет ...
ВОЗ дала официальное название новому коронавирусу
Доллар и евро продолжают стремительно дешеветь: курс валют на 12 февраля
Новости
Сильные снегопады и ураганный ветер: Украину атакует мощный шторм 08:45 Карта
Землетрясение в Монголии.Фото:seishub.ru
В Монголии произошло сильное землетрясение магнитудой 6,2 08:44
От коронавируса за сутки умерли сто человек 08:14 Инфографика
Леонид Кравчук.Скриншот: youtube/ NEWSONE
Кравчук не против продавать воду в аннексированный Крым 08:00
Из-за роста популяции лис в Украине участились случаи бешенства 07:15
больше новостей
Стажа для пенсии хватит не всем: сколько стоит докупить недостающие годы 06:30 Инфографика
Работали вместе, а пенсии разные: в ПФУ объяснили, что влияет на размер выплат 05:30
СМИ опубликовали фамилии почти 1000 пострадавших силовиков во время Евромайдана 08:59
Майкл Капуто с семьей в гостях у президента Трампа
На американском телеканале показали признание снайпера с Майдана, – СМИ 10:49 Видео
Телевизор Samsung.Фото:mediasat.info
Массовая блокировка от Samsung: как "оживить" свой телевизор 20:58
больше новостей
Нужно снижать тарифы, а не увеличивать количество платежек, – Бойко 13:57
Майкл Капуто с семьей в гостях у президента Трампа
На американском телеканале показали признание снайпера с Майдана, – СМИ 10:49 Видео
СМИ опубликовали фамилии почти 1000 пострадавших силовиков во время Евромайдана 08:59
Работали вместе, а пенсии разные: в ПФУ объяснили, что влияет на размер выплат 05:30
Стажа для пенсии хватит не всем: сколько стоит докупить недостающие годы 06:30 Инфографика
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok