От коронавируса за сутки умерли сто человек

Медработники переводят пациентов в новую больницу в Ухани. Фото: Xian Gan/People's Daily/Provided to chinadaily

Медработники переводят пациентов в новую больницу в Ухани. Фото: Xian Gan/People's Daily/Provided to chinadaily

В то время, как Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предоставила официальное название новому коронавирусу - Covid-19, вследствие заражения с начала эпидемии умерли 1115 человек, успешно побороли заболевания 4793 человека.

Об этом свидетельствуют данные карты распространения коронавируса от Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса.

Количество зараженных. Карта: Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса.

Согласно инфографике, большинство смертей, 1068, зафиксированные в провинции Хубэй, ставшей эпицентром вспышки болезни.

Подтвержденных случаев заражения уже 45183.

Таким образом, количество умерших от коронавируса за сутки увеличилось на 100 человек.

Количество умерших и выздоровевших. Карта: Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса.

Как сообщали Українські Новини, в Китае запустили приложение, которое предупреждает о находящихся рядом зараженных коронавирусом.

Тем временем первая вакцина от коронавируса появится приблизительно через полтора года.

Также эпидемиологи сообщили, что коронавирусом может заразиться до 60% населения Земли.