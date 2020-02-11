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11 лютого 2020, вівторок, 23:15 3
Світ 2020-02-11T23:30:02+02:00
Українські Новини
ВООЗ дала офіційну назву новому коронавірусу

ВООЗ дала офіційну назву новому коронавірусу

Валерия Драгомирова
ВООЗ, Офіційна назва, Covid-19, Коронавірус
коронавірус. Фото: freepik
коронавірус. Фото: freepik

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) надала офіційну назву новому коронавірусу, який вже забрав життя понад тисячі людей - Covid-19. Про це заявив генеральний директор ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус, повідомляє "DW" з посиланням на AFP.

Повідомляється, що це назва замінить відому до цього тимчасову 2019-nCoV. У новій абревіатурі "со" означає "корона", "vi" - "вірус", "d" - "захворювання" (від англійського disease), а 19 - 2019, коли були зафіксовані перші випадки захворювання.


За словами голови ВООЗ, ця назва була обрана, тому що її легко вимовити, а також тому, що вона не дискримінує жодну країну чи народ.

 

Як повідомляли Українські Новини, перша вакцина від коронавірусу з'явиться приблизно через півтора року.

Також епідеміологи повідомили, що коронавірусом може заразитися до 60% населення Землі.

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