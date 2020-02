ВООЗ дала офіційну назву новому коронавірусу

Повідомляється, що це назва замінить відому до цього тимчасову 2019-nCoV. У новій абревіатурі "со" означає "корона", "vi" - "вірус", "d" - "захворювання" (від англійського disease), а 19 - 2019, коли були зафіксовані перші випадки захворювання.



За словами голови ВООЗ, ця назва була обрана, тому що її легко вимовити, а також тому, що вона не дискримінує жодну країну чи народ.

🚨 BREAKING 🚨



"We now have a name for the #2019nCoV disease:



COVID-19.



I’ll spell it: C-O-V-I-D hyphen one nine – COVID-19"



-@DrTedros #COVID19 pic.twitter.com/Kh0wx2qfzk