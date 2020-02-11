подписаться на рассылку
24.35 24.7
26.55 27.05
˟
11 февраля 2020, вторник, 20:27 55
Политика 2020-02-11T20:50:06+02:00
Українські Новини
Суд заблокировал 8 новостных ресурсов

Суд заблокировал 8 новостных ресурсов

Влада Билоус
Влада Билоус
Суд, Блокировка, Казино, Блокировка сайтов, Цензура в Интернете, Цензура, Стоп цензуре

Печерский районный суд запретил провайдерам доступ к 8 новостным ресурсам.

Об этом говорится в сообщении на сайте Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации, передают Українськi Новини.

8 новостных агрегаторов оказались в списке из 59 заблокированных ресурсов.

В частности, заблокировали:

  • https://smi.today;
  • https://ukr.fm;
  • https:// theworldnews.net;
  • https://skeletinfo.org/;
  • https://blackmark.club/;
  • http://dosye.com.ua/;
  • https://www.capital.ua/
  • https://vgolos.info/

"Наложить арест на имущественные права интеллектуальной собственности, которые возникают у пользователей сети интернет при использовании следующих веб-ресурсов", - сказано в сообщении на сайте.

Новостные ресурсы оказались в одном списке с интернет-казино, обменниками валют и букмекерскими конторами.

Суд обязал провайдеров закрыть для пользователей к ним доступ.

Как сообщали Українськi Новини, в Украине закрыли более 5 тыс. игорных заведений.

До этого правоохранители обыскали офис букмекерской конторы "фаворит спорт".

Ранее Кабмин своим решением запретил игорный бизнес под видом государственных лотерей.

 

Больше новостей о: Суд Блокировка Казино Блокировка сайтов Цензура в Интернете Цензура Стоп цензуре

Подозреваемой в угрозах Зеленскому Зверобой избрал...
Счета "Укргаздобычи" заблокированы...
В Полтавской области разоблачили сеть подпольных п...
Киевский интернет провайдер незаконно заблокировал...
Суд заблокировал 8 новостных ресурсов
Зеленский уволил Богдана и назначил Ермака главой Офиса Президента
Новости
ГБР провело обыски Подольской и Полесской таможни из-за ввоза продукции по заниженным тарифам 20:36
Наркоманы - не преступники: в МВД планирует изменить наркополитику 20:35
Суд заблокировал 8 новостных ресурсов 20:27
ЕС намерен выделить Украине €25 млн на цифровизацию страны 20:10
Китай изменил подход к учету зараженных коронавирусом 19:45
больше новостей
Пенсионный возраст украинцев будут увеличивать ежегодно на один месяц 06:15
Стажа для пенсии хватит не всем: сколько стоит докупить недостающие годы 06:30 Инфографика
Как оформить субсидию на коммуналку: ответы на 10 главных вопросов 05:45
СМИ опубликовали фамилии почти 1000 пострадавших силовиков во время Евромайдана 08:59
Прослушка Гончарука: премьер рассказал, что на самом деле думает о Зеленском 08:45
больше новостей
Пенсионный возраст украинцев будут увеличивать ежегодно на один месяц 06:15
Майкл Капуто с семьей в гостях у президента Трампа
На американском телеканале показали признание снайпера с Майдана, – СМИ 10:49 Видео
СМИ опубликовали фамилии почти 1000 пострадавших силовиков во время Евромайдана 08:59
Прослушка Гончарука: премьер рассказал, что на самом деле думает о Зеленском 08:45
Как оформить субсидию на коммуналку: ответы на 10 главных вопросов 05:45
больше новостей
Пять украинцев с подозрением на коронавирус проверяет Минздрав
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok