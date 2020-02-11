Суд заблокировал 8 новостных ресурсов

Печерский районный суд запретил провайдерам доступ к 8 новостным ресурсам.

Об этом говорится в сообщении на сайте Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации, передают Українськi Новини.

8 новостных агрегаторов оказались в списке из 59 заблокированных ресурсов.

В частности, заблокировали:

https://smi.today;

https://ukr.fm;

https:// theworldnews.net;

https://skeletinfo.org/;

https://blackmark.club/;

http://dosye.com.ua/;

https://www.capital.ua/

https://vgolos.info/

"Наложить арест на имущественные права интеллектуальной собственности, которые возникают у пользователей сети интернет при использовании следующих веб-ресурсов", - сказано в сообщении на сайте.

Новостные ресурсы оказались в одном списке с интернет-казино, обменниками валют и букмекерскими конторами.

Суд обязал провайдеров закрыть для пользователей к ним доступ.

Как сообщали Українськi Новини, в Украине закрыли более 5 тыс. игорных заведений.

До этого правоохранители обыскали офис букмекерской конторы "фаворит спорт".

Ранее Кабмин своим решением запретил игорный бизнес под видом государственных лотерей.