Суд заблокував 8 новинних ресурсів

Печерський районний суд заборонив провайдерам доступ до 8 новинним ресурсам. Про це йдеться в повідомленні на сайті Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, передають Українські Новини. 8 новинних агрегаторів опинилися у списку з 59 заблокованих ресурсів. зокрема, заблокували: https:\/\/smi.today; https:\/\/ukr.fm; https:\/\/ theworldnews.net; https:\/\/skeletinfo.org\/; https:\/\/blackmark.club\/; http:\/\/dosye.com.ua\/; https:\/\/www.capital.ua\/ https:\/\/vgolos.info\/ "Накласти арешт на майнові права інтелектуальної власності, які виникають у користувачів мережі інтернет при використанні таких веб-ресурсів", - сказано в повідомленні на сайті. Новинні ресурси опинилися в одному списку з інтернет-казино, обмінниками валют і букмекерськими конторами. Суд зобов'язав провайдерів закрити для користувачів доступ до них. Як повідомляли "Українські Новини", в Україні закрили понад 5 тис. гральних закладів. До цього правоохоронці обшукали офіс букмекерської контори "фаворит спорт". Раніше Кабмін своїм рішенням заборонив гральний бізнес під виглядом державних лотерей.