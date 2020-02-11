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11 лютого 2020, вівторок, 20:29 12
Політика 2020-02-11T22:00:03+02:00
Українські Новини
Суд заблокував 8 новинних ресурсів

Суд заблокував 8 новинних ресурсів

Влада Билоус
Влада Билоус
Блокування веб-сайтів, Суд, Онлайн-казино

Печерський районний суд заборонив провайдерам доступ до 8 новинним ресурсам.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, передають Українські Новини.

8 новинних агрегаторів опинилися у списку з 59 заблокованих ресурсів.

зокрема, заблокували:

  • https://smi.today;
  • https://ukr.fm;
  • https:// theworldnews.net;
  • https://skeletinfo.org/;
  • https://blackmark.club/;
  • http://dosye.com.ua/;
  • https://www.capital.ua/
  • https://vgolos.info/

"Накласти арешт на майнові права інтелектуальної власності, які виникають у користувачів мережі інтернет при використанні таких веб-ресурсів", - сказано в повідомленні на сайті.

Новинні ресурси опинилися в одному списку з інтернет-казино, обмінниками валют і букмекерськими конторами.

Суд зобов'язав провайдерів закрити для користувачів доступ до них.

Як повідомляли "Українські Новини", в Україні закрили понад 5 тис. гральних закладів.

До цього правоохоронці обшукали офіс букмекерської контори "фаворит спорт".

Раніше Кабмін своїм рішенням заборонив гральний бізнес під виглядом державних лотерей.

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