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23 января 2020, четверг, 10:49 38
Силовые структуры 2020-01-23T10:49:46+02:00
Українські Новини
Правоохранители провели обыски в букмекерской конторе "Фаворит спорт"

Правоохранители провели обыски в букмекерской конторе "Фаворит спорт"

Таня Войтюк
Игорный бизнес, Букмекерская контора, Обыски
Компания Фаворит спорт. Скриншот: YouTube/Favorit
Компания Фаворит спорт. Скриншот: YouTube/Favorit

Правоохранители провели обыски в букмекерской конторе "Фаворит спорт".

Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Киева, передают Українськi Новини.

В ходе проведения досудебного расследования установлено, что группа лиц с целью получения сверхприбылей, под видом выпуска и реализации лотерей "Фаворит спорт" и создания соответствующего сайта в сети Интернет, фактически проводила незаконную букмекерскую деятельность, подпадающую под нормы закона "О запрете игорного бизнеса в Украине".

Проведенным с участием специалиста обзором веб-сайтов favbet.com и favorit.com.ua установлено, что с помощью последних предоставляется доступ к проведению азартных игр в виде игровых автоматов, покерных карт, виртуальной рулетки и возможности делать ставки на спортивные события.

Во время спецоперации были проведены санкционированные обыски в офисном помещении и по месту жительства фигурантов, в ходе которых изъяты черновые записи, компьютерная техника, а также платежные карточки, через которые осуществлялась легализация полученных средств.

В настоящее время приняты меры, направленные на установление всех лиц, причастных к данному преступлению, а по результатам проведения соответствующих компьютерно-технических экспертиз будет решен вопрос о предъявлении подозрения по ст. 203-2 (занятие игральным бизнесом) Уголовного кодекса.

Следственные действия продолжаются.

Как сообщали Українськi Новини, в Украине закрыли более 5 тыс. игорных заведений.

Ранее Кабмин своим решением запретил игорный бизнес под видом государственных лотерей.

Зеленский подтвердил связь решения правительства с провалом голосования Рады.

Во исполнение решения Кабмина министр внутренних дел Арсен Аваков поручил Нацполиции с 16:00 20 декабря прекратить функционирование игорных клубов, заведений и лотерей.

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