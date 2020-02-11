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11 февраля 2020, вторник, 21:12 105
Общество 2020-02-11T21:37:41+02:00
Українські Новини
Главный редактор "Капитала" назвал блокировку своего сайта рейдерской схемой

Главный редактор "Капитала" назвал блокировку своего сайта рейдерской схемой

Валерия Драгомирова
Печерский районный суд, Вячеслав Чечило, Издание Капитал, Блокировка сайтов
Блокировка. Фото: Geektimes
Блокировка. Фото: Geektimes

Главный редактор заблокированного Печерским районным судом издания "Капитал" Вячеслав Чечило считает блокировку новостных ресурсов рейдерской схемой.

Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Решение касается кучи игровых сайтов. В которое кто-то добавил несколько новостных агрегаторов и вместе с ними - сайт Капитала. Пока это все выглядит как старая добрая рейдерская схема, когда в список счетов под арест включаются левые по заказу. При этом делается все, чтобы решение нельзя было оспорить (провайдер не признавался, напомню) в срок", - написал он.

Он отметил, что ресурсы заблокировали по иску Национально полиции.

Капитал заблокирован провайдером Фринет, который отрицал наличие соответствующего судебного решения.

Как сообщали Українськi Новини, Печерский районный суд запретил провайдерам доступ к 8 новостным ресурсам.

Новостные ресурсы оказались в одном списке с интернет-казино, обменниками валют и букмекерскими конторами.

Также суд заблокировал доступ к сайтам онлайн-казино и букмекерских контор. 

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