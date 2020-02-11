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  • Под видом борьбы с нелегальными казино власть заблокировала 8 новостных сайтов
11 февраля 2020, вторник, 20:35 229
Политика 2020-02-11T21:28:03+02:00
Українські Новини
Под видом борьбы с нелегальными казино власть заблокировала 8 новостных сайтов

Под видом борьбы с нелегальными казино власть заблокировала 8 новостных сайтов

Влада Билоус
Влада Билоус
Суд, Блокировка, Казино, Блокировка сайтов, Цензура в Интернете, Цензура, Стоп цензуре

Печерский районный суд запретил провайдерам доступ к 8 новостным ресурсам.

Об этом говорится в сообщении на сайте Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации, передают Українськi Новини.

8 новостных агрегаторов оказались в списке из 59 заблокированных ресурсов.

В частности, заблокировали:

  • https://smi.today;
  • https://ukr.fm;
  • https:// theworldnews.net;
  • https://skeletinfo.org/;
  • https://blackmark.club/;
  • http://dosye.com.ua/;
  • https://www.capital.ua/
  • https://vgolos.info/

"Наложить арест на имущественные права интеллектуальной собственности, которые возникают у пользователей сети интернет при использовании следующих веб-ресурсов", - сказано в сообщении на сайте.

Суд обязал провайдеров закрыть для пользователей к ним доступ.

Новостные ресурсы оказались в одном списке с интернет-казино, обменниками валют и букмекерскими конторами.

Среди заблокированных сайтов в основном новостные агрегаторы. Но есть и независимые  редакции. Под блокировку попал сайт газеты "Капитал". Это уважаемое издание, которое пишет на экономические темы. До кризиса у них была печатная версия, которую закрыли несколько лет назад. На сайте капитала работают штатные журналисты и редактора. Их новости и мнения цитируют коллеги и другие СМИ.

Главред "Капитала" Вячеслав Чечило уже назвал блокировку сайта рейдерской атакой.

Как сообщали Українськi Новини, в Украине закрыли более 5 тыс. игорных заведений.

До этого правоохранители обыскали офис букмекерской конторы "фаворит спорт".

Ранее Кабмин своим решением запретил игорный бизнес под видом государственных лотерей.

 

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