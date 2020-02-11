Под видом борьбы с нелегальными казино власть заблокировала 8 новостных сайтов

Печерский районный суд запретил провайдерам доступ к 8 новостным ресурсам. Об этом говорится в сообщении на сайте Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации, передают Українськi Новини. 8 новостных агрегаторов оказались в списке из 59 заблокированных ресурсов. В частности, заблокировали: https:\/\/smi.today; https:\/\/ukr.fm; https:\/\/ theworldnews.net; https:\/\/skeletinfo.org\/; https:\/\/blackmark.club\/; http:\/\/dosye.com.ua\/; https:\/\/www.capital.ua\/ https:\/\/vgolos.info\/ "Наложить арест на имущественные права интеллектуальной собственности, которые возникают у пользователей сети интернет при использовании следующих веб-ресурсов", - сказано в сообщении на сайте. Суд обязал провайдеров закрыть для пользователей к ним доступ. Новостные ресурсы оказались в одном списке с интернет-казино, обменниками валют и букмекерскими конторами. Среди заблокированных сайтов в основном новостные агрегаторы. Но есть и независимые редакции. Под блокировку попал сайт газеты "Капитал". Это уважаемое издание, которое пишет на экономические темы. До кризиса у них была печатная версия, которую закрыли несколько лет назад. На сайте капитала работают штатные журналисты и редактора. Их новости и мнения цитируют коллеги и другие СМИ. Главред "Капитала" Вячеслав Чечило уже назвал блокировку сайта рейдерской атакой. Как сообщали Українськi Новини, в Украине закрыли более 5 тыс. игорных заведений. До этого правоохранители обыскали офис букмекерской конторы "фаворит спорт". Ранее Кабмин своим решением запретил игорный бизнес под видом государственных лотерей.