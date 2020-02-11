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11 февраля 2020, вторник, 19:26 41
Азия 2020-02-11T19:51:52+02:00
Українські Новини
В Китае на кота одели маску, чтобы защитить от коронавируса

В Китае на кота одели маску, чтобы защитить от коронавируса

Кира Молчанова
Фотографии, Коронавирус в Китае, Коронавирус, кот
Кот в маске. Фото: Twitter/Jane Li
Кот в маске. Фото: Twitter/Jane Li

В сети появились фотографии кота, которого выгуливают в медицинской маске, чтобы защитить от коронавируса, которым может заразиться до 60% населения Земли.

Фотографии кота в маске с отверстиями для глаз, появились в локальной социальной сети Weibo. Позже их стали распространять другие интернет-пользователи в разных социальных сетях, в частности, в Гонконге.

Как сообщали Українські Новини, по состоянию на 11 февраля Министерство здравоохранения Украины проверяет пять украинцев с подозрением на коронавирус. Речь идет о трех гражданах, которые вернулись из Китая и обратились за медицинской помощью, а также о двух гражданах, которые были с ними в контакте.

Одновременно с этим по меньшей мере двадцать украинцев находятся на борту заблокированного у берегов Японии круизного лайнера Diamond Princess из-за вспышки коронавируса 2019-nCoV. Об этом сообщил человек, который находится на судне.

Первое лекарство против нового китайского вируса может быть готово через 18 месяцев. Пока же в Китае начали тестирование вакцины против 2019-nCov на мышах. Однако это только первая стадия тестирования вакцины. Если они пройдут успешно, опыты продолжат на более крупных животных.

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