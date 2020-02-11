В Китае на кота одели маску, чтобы защитить от коронавируса

В сети появились фотографии кота, которого выгуливают в медицинской маске, чтобы защитить от коронавируса, которым может заразиться до 60% населения Земли.

Фотографии кота в маске с отверстиями для глаз, появились в локальной социальной сети Weibo. Позже их стали распространять другие интернет-пользователи в разных социальных сетях, в частности, в Гонконге.

I see myself in it. pic.twitter.com/neLMdT6Nyf — Toni (but what’s your *real* name?) (@tony_zy) February 9, 2020

Как сообщали Українські Новини, по состоянию на 11 февраля Министерство здравоохранения Украины проверяет пять украинцев с подозрением на коронавирус. Речь идет о трех гражданах, которые вернулись из Китая и обратились за медицинской помощью, а также о двух гражданах, которые были с ними в контакте.

Одновременно с этим по меньшей мере двадцать украинцев находятся на борту заблокированного у берегов Японии круизного лайнера Diamond Princess из-за вспышки коронавируса 2019-nCoV. Об этом сообщил человек, который находится на судне.

Первое лекарство против нового китайского вируса может быть готово через 18 месяцев. Пока же в Китае начали тестирование вакцины против 2019-nCov на мышах. Однако это только первая стадия тестирования вакцины. Если они пройдут успешно, опыты продолжат на более крупных животных.