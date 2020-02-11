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11 февраля 2020, вторник, 19:45 54
Мир 2020-02-11T19:45:25+02:00
Українські Новини
Китай изменил подход к учету зараженных коронавирусом

Китай изменил подход к учету зараженных коронавирусом

Валерия Драгомирова
ВОЗ, Китай, Учет больных, Коронавирус
Коронавирус. Фото: Twitter/@thevikaslohchab
Коронавирус. Фото: Twitter/@thevikaslohchab

Власти Китая изменили методику подсчета зараженных коронавирусом 2019-nCoV. Если у зараженного человека отсутствуют симптомы заболевания, его не считают инфицированным. Об этом говорится в предписаниях Национальной комиссии здравоохранения Китая, сообщает DW со ссылкой на dpa.

Власти страны не объяснили, чем обусловлен такой шаг. Точное число фактически больных людей, которых не внесли в списки зараженных, неизвестно.

Новая методика идет вразрез с указаниями Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), которая считает зараженными всех, которые показали положительные анализы "независимо от демонстрации симптомов".


Как сообщали Українські Новини, коронавирусом из Китая может заразиться до 60% населения Земли, если не остановить его распространение.

Кроме того, украинцам, отказавшимся от карантина, откажут в эвакуации из Китая.

Ранее стало известно, что за сутки в мире выявлено почти три тысячи случаев заболевания коронавирусом.

Тем временем первая вакцина от коронавируса появится приблизительно через полтора года. 

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