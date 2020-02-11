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11 февраля 2020, вторник, 19:24 13
Политика мира 2020-02-11T19:25:09+02:00
Українські Новини
Иран отказался компенсировать $1,1 млрд родственникам погибших канадцев в катастрофе МАУ

Иран отказался компенсировать $1,1 млрд родственникам погибших канадцев в катастрофе МАУ

Елена Новикова
Авиакатастрофа в Иране, Падение самолета, Сбитый самолет, Крушение Boeing-737 МАУ в Иране
Мохаммад Джавад Зариф, глава МИД Ирана. Скриншот: YouTube/ euronews
Мохаммад Джавад Зариф, глава МИД Ирана. Скриншот: YouTube/ euronews

В Иране подтвердили, что групповой иск, который подали канадские юристы на 1,1 млрд долларов от имени родственников погибших в сбитом под Тегераном самолете Boeing-737, не имеет никакого юридического основания. Об этом сказал глава Министерства иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф иранским СМИ, сообщает Reuters.

"Действия Ирана основаны на международных правилах", - сказал Мохаммад Джавад Зариф.

Также отмечается, что Иран отклонил призыв премьер-министра Канады Джастина Трюдо отправить для расшифровки "черные ящики" из сбитого самолета МАУ Boeing-73 за границу.

Как сообщали Українські Новини, 8 января самолет Боинг 737 регулярного рейса PS 752 Тегеран - Киев украинской авиакомпании МАУ потерпел крушение после взлета из иранского аэропорта Имама Хомейни.

Ранее сообщалось о том, что Украина настаивает на передаче Ираном "черных ящиков" сбитого в Тегеране самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ).

Также Екатерина Гапоненко, вдова погибшего командира Boeing-737 Владимира Гапоненко хочет получать $9 тыс. компенсации ежемесячно в течение 15 лет.

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