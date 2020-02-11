Иран отказался компенсировать $1,1 млрд родственникам погибших канадцев в катастрофе МАУ

В Иране подтвердили, что групповой иск, который подали канадские юристы на 1,1 млрд долларов от имени родственников погибших в сбитом под Тегераном самолете Boeing-737, не имеет никакого юридического основания. Об этом сказал глава Министерства иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф иранским СМИ, сообщает Reuters.

"Действия Ирана основаны на международных правилах", - сказал Мохаммад Джавад Зариф.

Также отмечается, что Иран отклонил призыв премьер-министра Канады Джастина Трюдо отправить для расшифровки "черные ящики" из сбитого самолета МАУ Boeing-73 за границу.

Как сообщали Українські Новини, 8 января самолет Боинг 737 регулярного рейса PS 752 Тегеран - Киев украинской авиакомпании МАУ потерпел крушение после взлета из иранского аэропорта Имама Хомейни.

Ранее сообщалось о том, что Украина настаивает на передаче Ираном "черных ящиков" сбитого в Тегеране самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ).

Также Екатерина Гапоненко, вдова погибшего командира Boeing-737 Владимира Гапоненко хочет получать $9 тыс. компенсации ежемесячно в течение 15 лет.