В Грузии нашли тело украинца, попавшего под лавину

Во вторник, 11 февраля, грузинские спасатели обнаружили тело украинского туриста, который попал под лавину на горе Тетнульд, недалеко от города Местия.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Рустави-2.

В МИД Украины в понедельник сообщили, что пятеро украинцев вчера каталась на лыжах в горах в районе города Местия.

Один из них, Евгений Щекотин, не вернулся к месту проживания, после чего начались его поиски.

Сотрудники поисковой службы Грузии и местные волонтеры искали туриста в понедельник, но на ночь поиски пришлось приостановить. Спасатели возобновили поиски во вторник утром и сегодня нашли тело украинца.

Поиски были осложнены толщиной лавины, которая достигла 4 метров, и сильным морозом - около 20-30 градусов Цельсия.



Как сообщали Українські Новини, в Турции сошли сразу две лавины: погибло 26 человек, включая спасателей.



Ранее в Гималаях после схода лавины пропали семь человек.



Кроме того, на Говерле заблудился турист из США, его искали шестеро спасателей. А перед Новым годом в Карпатах спасли заблудившихся туристов на горе Секул.