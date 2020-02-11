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11 февраля 2020, вторник, 17:15 30
Общество 2020-02-11T17:15:38+02:00
Українські Новини
В Грузии нашли тело украинца, попавшего под лавину

В Грузии нашли тело украинца, попавшего под лавину

Валерия Драгомирова
Местия, Тетнульд, Грузия, Тело, Украинец, Лавина
Лавина. Фото: axar.az
Лавина. Фото: axar.az

Во вторник, 11 февраля, грузинские спасатели обнаружили тело украинского туриста, который попал под лавину на горе Тетнульд, недалеко от города Местия.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Рустави-2.

В МИД Украины в понедельник сообщили, что пятеро украинцев вчера каталась на лыжах в горах в районе города Местия.

Один из них, Евгений Щекотин, не вернулся к месту проживания, после чего начались его поиски.

Сотрудники поисковой службы Грузии и местные волонтеры искали туриста в понедельник, но на ночь поиски пришлось приостановить. Спасатели возобновили поиски во вторник утром и сегодня нашли тело украинца.

Поиски были осложнены толщиной лавины, которая достигла 4 метров, и сильным морозом - около 20-30 градусов Цельсия.


Как сообщали Українські Новини, в Турции сошли сразу две лавины: погибло 26 человек, включая спасателей.

Ранее в Гималаях после схода лавины пропали семь человек.

Кроме того, на Говерле заблудился турист из США, его искали шестеро спасателей. А перед Новым годом в Карпатах спасли заблудившихся туристов на горе Секул.  

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