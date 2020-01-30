Глава Офиса Президента Богдан впервые с начала года появился на публике

Глава Офиса Президента Украины Андрей Богдан, о чьей общей усталости и возможной отставке сообщали в СМИ, впервые в новом году посетил общественное мероприятие.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил первый заместитель директора завода Николай Щуриков.

В среду, 29 января, Андрей Богдан посетил Одесский припортовый завод вместе с заместителем председателя Фонда госимущества Украины Сергеем Игнатовским и представителями нефтяной компании Азербайджана "SOCAR".

По его словам, встреча с руководством химического предприятия состоялась в рамках выполнения поручений Президента Украины Владимира Зеленского по привлечению инвестиций в страну.

"Гости побывали на территории завода и провели официальную встречу с руководством ОПЗ. Их приятно поразили внешний вид и техническое состояние предприятия. Также в ходе встречи были обсуждены вопросы возможного участия азербайджанской компании в предстоящей приватизации Одесского припортового завода", - написал он.

Пост Николая Щурикова. Фото: Facebook

Как сообщали Українські Новини, Богдан не пришел на прощание с погибшими в катастрофе с МАУ из-за ссоры с Ермаком.

Ранее глава Офиса Президента тайно встретился с Коломойским в киевском ресторане.