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11.02.20 11:00 Круглый стол: "Нужны ли украинцам наличные?"

11 февраля 2020, вторник, 10:48 38
Экономика 2020-02-11T10:48:22+02:00
Українські Новини
Курс продажи рубля снова упал в обменниках Киева

Курс продажи рубля снова упал в обменниках Киева

Анна Рудык
Курс валют, курс рубля к гривне, курс рубля, курс рубля в Киеве
Рубли. Фото: pixabay
Рубли. Фото: pixabay

Во вторник, 11 февраля, средний курс покупки наличного рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля в понедельник, 10 февраля, повысился на 2 копейки и составляет 3,45 гривен за 10 рублей.

Об этом сообщает BIN.ua.

Тем временем средний курс продажи снизился на 4 копейки и составляет 3,95 гривен за 10 рублей.

Курс рубля в обменниках Киева 11 февраля:

  10 российских рублей
  Покупка Продажа
Средний 3,45 3,95
Максимальный 3,79 5,00
Минимальный 2,50 3,80

Как сообщали Українські Новини, во вторник курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 10 февраля на 6,57 коп. до 24,5963 UAH/USD, курс покупки понизился на 8,16 коп. до 24,2941 UAH/USD.

Также Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 11 февраля, на 1,82 коп. до 24,5188 UAH/USD.

А Национальный банк в период с 3 по 7 февраля продал 45 млн долларов на межбанковском валютном рынке и купил рекордную сумму в этом году в 362,5 млн долларов.

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