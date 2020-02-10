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  • "Репортеры без границ" осуждают обыски в домах 3 украинских журналистов и в офисе телеканала "1+1"
10 февраля 2020, понедельник, 19:00 276
СМИ 2020-02-10T19:07:21+02:00
Українські Новини
"Репортеры без границ" осуждают обыски в домах 3 украинских журналистов и в офисе телеканала "1+1"

"Репортеры без границ" осуждают обыски в домах 3 украинских журналистов и в офисе телеканала "1+1"

Елена Новикова
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Телеканал
Телеканал "1+1". Фото: tsn.ua

Международная организация "Репортеры без границ" осуждает обыски в домах 3 украинских журналистов и в офисе телеканала "1+1". Об этом говорится в сообщении пресс-службы организации, передают Українськi Новини.

"Репортеры без границ" (RSF) осуждают обыски на прошлой неделе домов 3 украинских журналистов и коммерческого телеканала "1+1" в Киеве в ответ на утечку аудиозаписи премьер-министра, которая вынудила его подать в отставку - предложение в итоге отклонено президентом", - сказано в нем.

В сообщении подчеркивается, что источники информации журналистов должны быть защищены.

"Эти обыски нарушали конфиденциальность журналистских источников, потому что изъятые компьютерные материалы содержали потенциально конфиденциальные данные", - сказала Жанна Кавелье, глава бюро "Репортеров без границ" по Восточной Европе и Центральной Азии.

Она отметила, что полицейский и судебный доступ к журналистским источникам должен быть ограничен только исключительными обстоятельствами, которые строго определены законом.

Организация встревожена попытками нарушить конфиденциальность источников журналистов в Украине.

Как сообщали Українськi Новини, Служба безопасности Украины настаивает на законности обысков в офисе телеканала "1+1".

Также СБУ не предъявила каких-либо обвинений журналисту-расследователю Евгению Куксину после изъятия рабочего компьютера во время обысков в редакции программы "Гроші" на телеканале "1+1".

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