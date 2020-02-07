В Днепропетровской области от гриппа умерли 2 человека

В Днепропетровской области из-за сложной ситуации с гриппом и ОРВИ начали закрывать школы на карантин и дезинфицировать общественные транспорты. 7 февраля от осложнений гриппа умерли два человека. Об этом сообщает Радио.Свобода.

Отмечается, что в Верхнеднепровске от пневмонии, вызванной гриппом, умер 37-летний мужчина, рассказала журналистам заведующая вирусологической лаборатории областного лабораторного центра МЗ Украины Елена Кузьменко.

Он не имел прививки. У него были сопутствующие болезни. У мужчины подтвердили вирус гриппа А (H1N1) пандемический.

В то же время о еще одном случае смерти от пневмонии, вызванной гриппом, сообщил главный врач областной больницы имени Мечникова Сергей Рыженко.

По его данным, 63-летнего пациента доставили в больницу из города Пятихатки почти через пол месяца после начала болезни. До этого он лечился дома. Врачи не смогли спасти этого пациента.

По словам Сергея Рыженко, потому, что больной обратился поздно, выяснить штамм вируса, который вызвал заболевание, не удалось.

В областном лабораторном центре отметили, что к статистике центра включают только лабораторно подтвержденные случаи.

Как сообщали Українські Новини, с начала эпидемиологического сезона от осложнений после гриппа в Украине умерли 15 украинцев.