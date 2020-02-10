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10 лютого 2020, понеділок, 17:21 10
Суспільство 2020-02-10T18:30:02+02:00
Українські Новини
Грип бушує в Україні: у Запорізькій області на карантин закрили 282 школи

Грип бушує в Україні: у Запорізькій області на карантин закрили 282 школи

Таня Войтюк
Карантин, Карантин в школах, Запорізька область, Грип
Карантин у школах
Карантин у школах

Запорізька область за даними на понеділок закрила 282 школи на карантин повністю і 9 частково через високу захворюваність школярів на грип і гострі респіраторно-вірусні інфекції (ГРВІ).

Про це сказано в повідомленні запорізького обласного лабораторного центру Міністерства охорони здоров'я, передають Українські Новини.

За даними відомства, навчальний процес призупинено в 53% шкіл області.

Зокрема, повністю закрито школи найбільших міст - Запоріжжя, Бердянська та Мелітополя, а також Токмака. Крім того, повністю закрито 16 дитячих садків та 35 частково.

За останній тиждень у Запорізькій області у зв'язку з ускладненнями при грипі та ГРВІ госпіталізовано 227 дітей.

Як повідомляли Українські Новини, за даними на 10 лютого Київ призупинив заняття в 251 школі повністю 34 частково через грип та ГРВІ.

Нагадаємо, епідпоріг захворюваності на грип перевищено майже на 14% в Запоріжжі.

Тим часом в Дніпропетровської області від грипу померли 2 людини, а з початку епідеміологічного сезону від ускладнень після грипу в Україні померли 15 українців.

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