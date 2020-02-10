В Киеве из-за гриппа приостановили обучение уже больше 250 школ

Киевская городская государственная администрация (КГГА) констатирует приостановление обучения в 251 школе полностью и в 34 частично в связи с ростом заболеваемости школьников гриппом и ОРВИ. Об этом говорится в сообщении КГГА, передают Українськi Новини. "Образовательный процесс приостановлен в 251 школе полностью и в 34 школах частично. В то же время, в 10 учебных заведениях образовательный процесс восстановлен", - сказано в нем. Первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник напомнил, что руководители учебных заведений имеют право полностью или поклассово приостанавливать учебный процесс при отсутствии 20% от общего количества учащихся по причине заболевания гриппом и ОРВИ. В сообщении также отмечается, что уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ повысился на 10,5% по сравнению с прошлой неделей. Так, детей заболели - 9 802 (рост на 7,4%), взрослых - 5 408 человека (рост на 16,6%). Кроме этого отмечается, что с начала эпидемического сезона в прививочных кабинетах вакцинировались против гриппа 51,3 тыс. человек. Как сообщали Українські Новини, 4 февраля в Киеве больше ста школ приостановили учебу из-за гриппа. Также эпидпорог заболеваемости гриппом превышен почти на 14% в Запорожье.