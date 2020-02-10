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10 февраля 2020, понедельник, 16:10 58
Общество 2020-02-10T16:11:14+02:00
Українські Новини
В Киеве из-за гриппа приостановили обучение уже больше 250 школ

В Киеве из-за гриппа приостановили обучение уже больше 250 школ

Анна Рудык
Карантин, Карантин в школах Киева, Грипп, заболеваемость гриппом
Грипп. Фото: pixabay
Грипп. Фото: pixabay

Киевская городская государственная администрация (КГГА) констатирует приостановление обучения в 251 школе полностью и в 34 частично в связи с ростом заболеваемости школьников гриппом и ОРВИ.

Об этом говорится в сообщении КГГА, передают Українськi Новини.

"Образовательный процесс приостановлен в 251 школе полностью и в 34 школах частично. В то же время, в 10 учебных заведениях образовательный процесс восстановлен", - сказано в нем.

Первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник напомнил, что руководители учебных заведений имеют право полностью или поклассово приостанавливать учебный процесс при отсутствии 20% от общего количества учащихся по причине заболевания гриппом и ОРВИ.

В сообщении также отмечается, что уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ повысился на 10,5% по сравнению с прошлой неделей.

Так, детей заболели - 9 802 (рост на 7,4%), взрослых - 5 408 человека (рост на 16,6%).

Кроме этого отмечается, что с начала эпидемического сезона в прививочных кабинетах вакцинировались против гриппа 51,3 тыс. человек.

Как сообщали Українські Новини, 4 февраля в Киеве больше ста школ приостановили учебу из-за гриппа.

Также эпидпорог заболеваемости гриппом превышен почти на 14% в Запорожье.

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