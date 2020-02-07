Эпидпорог заболеваемости гриппом превышен почти на 14% в Запорожье

В Запорожье, по данным на пятницу, на 13,7% превышен эпидемический порог заболеваемости гриппом и острыми респираторно-вирусными инфекциями (ОРВИ).

Об этом говорится в сообщении запорожского областного лабораторного центра Министерства здравоохранения, передают Українськi Новини.

"Заболеваемость ОРВИ и гриппом выше эпидемического порога на 13,7%. Всего за неделю зарегистрировано 5 901 случаев заболевания ОРВИ", - говорится в сообщении.

Из общего количества заболевших 70,3% составляют дети в возрасте до 17 лет, в том числе школьники - 35,8%.

По состоянию на 7 февраля прививки против гриппа получили 14,5 тыс. жителей Запорожья.

Как сообщали Українськi Новини, Херсон продлил карантин во всех школах до 17 февраля из-за высокого уровня заболеваемости гриппом и острыми респираторно-вирусными инфекциями (ОРВИ) среди учеников. Также Одесса продлила карантин во всех школах до 17 февраля.

Тем временем в Минздраве посоветовали, что делать при первых симптомах гриппа или ОРВИ.