После допроса Порошенко рассказал, что ГБР читает его переписку

Экс-президент Украины и лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко после допроса заявил журналистам, что уголовное дело против него является политическим. Об этом сообщает "Страна".

"Безусловно, все это носит характер политических преследований. Пожалуйста, если есть месть к Порошенко со стороны руководства страны или руководства правоохранительных органов, но они вредят Украине, они подрывают международный авторитет, они подрывают Минские соглашения, они подрывают право Украины на самозащиту в рамках ротации кораблей и украинского статуса Керченского пролива", - заявил Порошенко.

Он заявил, что следователи назначили допрос специально в эту дату, чтобы помешать Порошенко отправиться в Давос, где у него были запланированы ряд международных встреч.

"Я был вынужден отменить международный визит. В Давосе у меня были запланированы ряд международных встреч, и я думаю, что с высокой вероятностью они мониторят мою переписку, увидели заказ билетов, и именно в этот день назначили допрос как свидетеля", - рассказал экс-президент.

Как сообщали Українськi Новини, Порошенко назвал не пустивших его депутатов в ГБР сотрудников "не украинцами" и "не полицейскими".

Изначально экс-Президент должен был явиться 21 января, но, по словам его адвоката, не получился повестку на этот день. Вместо этого ему вручили три: на 24, 31 января, а также на 11 февраля.