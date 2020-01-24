подписаться на рассылку
24.15 24.55
26.1 27.15
˟
24 января 2020, пятница, 16:39 80
Силовые структуры 2020-01-24T16:39:54+02:00
Українські Новини
После допроса Порошенко рассказал, что ГБР читает его переписку

После допроса Порошенко рассказал, что ГБР читает его переписку

Ольга Фандорина
Петр Порошенко, Переписка, ГБР, допрос Порошенко
Петр Порошенко. Фото: Twitter/@poroshenko
Петр Порошенко. Фото: Twitter/@poroshenko

Экс-президент Украины и лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко после допроса заявил журналистам, что уголовное дело против него является политическим. Об этом сообщает "Страна".

"Безусловно, все это носит характер политических преследований. Пожалуйста, если есть месть к Порошенко со стороны руководства страны или руководства правоохранительных органов, но они вредят Украине, они подрывают международный авторитет, они подрывают Минские соглашения, они подрывают право Украины на самозащиту в рамках ротации кораблей и украинского статуса Керченского пролива", - заявил Порошенко.

Он заявил, что следователи назначили допрос специально в эту дату, чтобы помешать Порошенко отправиться в Давос, где у него были запланированы ряд международных встреч. 

"Я был вынужден отменить международный визит. В Давосе у меня были запланированы ряд международных встреч, и я думаю, что с высокой вероятностью они мониторят мою переписку, увидели заказ билетов, и именно в этот день назначили допрос как свидетеля", - рассказал экс-президент. 

Как сообщали Українськi Новини, Порошенко назвал не пустивших его депутатов в ГБР сотрудников "не украинцами" и "не полицейскими".

Изначально экс-Президент должен был явиться 21 января, но, по словам его адвоката, не получился повестку на этот день. Вместо этого ему вручили три: на 24, 31 января, а также на 11 февраля.

Больше новостей о: Петр Порошенко Переписка ГБР допрос Порошенко

Порошенко пришел на допрос в ГБР
Раде предложили вернуть на доработку законопроект о медиа
Новости
Гончарук с Кобелевым на совещаниях Кабмина придумывали схемы для МВФ: появилась новая прослушка 17:06
Самую посещаемую часть Китайской стены закрыли для туристов 16:54
Актер Виктор Логинов в сериале
Главного героя сериала "Счастливы вместе" не впустили в Украину 16:47
После допроса Порошенко рассказал, что ГБР читает его переписку 16:39
Возле Донецка разоблачили женщин-информаторов "ДНР" 16:20
больше новостей
Из-за ошибки Ермака, Зеленскому пришлось выступать в Давосе перед пустым залом, - Дзивидзинский 10:59
Безработный бывший депутат Ляшко получил в январе 227 тыс. гривен дохода 12:42
Новый коронавирус в Китае: безопасно ли заказывать товары на AliExpress 21:10
Коммуналка в 2020 будет по новым ценам: как и сколько заплатят украинцы 07:10
Индийский металлургический магнат Лакшми Миттал положительно "потрясен" работой премьера Гончарука 11:05
больше новостей
Антон Яценко.Фото:facebook.com/YatsenkoAntonVolodymyrovych
Депутат Рады Яценко проиграл суд "киборгу", и обязан выплатить моральную компенсацию за оскорбление 20:41
Из-за ошибки Ермака, Зеленскому пришлось выступать в Давосе перед пустым залом, - Дзивидзинский 10:59
Гендиректор "Киевметростроя" Салий пообещал разобраться с разворовыванием средств на строительстве метро 18:48
Бойко на заводе в Коростене рассказал как власть проводит деиндустриализацию 19:08
Шахтеры прекратили голодовку в здании Львовской обладминистрации 11:13
больше новостей
Офис генпрокурора открыл дело по факту умышленного убийство во время подрыва донецкого аэропорта боевиками
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok