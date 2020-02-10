НАБУ відкрило справу про можливе заволодіння Порошенком держкоштами

В той час, як Порошенко подає 14 позовів проти ДБР, НАБУ і Нацполіції про відшкодування моральної шкоди, Національне антикорупційне бюро (НАБУ) відкрило кримінальне провадження за заявою 11 депутатів Верховної Ради про можливе заволодінні колишнім Президентом Петром Порошенком державними коштами.

Про це йдеться у відповіді НАБУ на запит Українських Новин.

"НАБУ виконало рішення суду і внесла відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань", - йдеться у відповіді.

17 грудня 2019 року 11 депутатів Верховної Ради звернулися в НАБУ з депутатським зверненням, в якому повідомили про можливе вчинення Порошенко та особами з його оточення кримінальних злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) Кримінального кодексу.

При цьому НАБУ не відкрило справу.

Після цього у суд була подана скарга на дії НАБУ і 9 січня суд зобов'язав бюро почати розслідування.

Як повідомляли Українські Новини, раніше Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження проти Порошенка за підозрою в державній зраді.

Раніше прес-служба партії "Європейська солідарність" заявляла, що Офіс президента і ДБР стежать за Порошенком і підлаштовують графік допитів під його міжнародні візити.

Після допиту Порошенко розповів, що ДБР читає його листування.