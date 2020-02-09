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09 февраля 2020, воскресенье, 21:43 42
Общество 2020-02-09T21:43:02+02:00
Українські Новини
Джеки Чан пообещал 1 млн юаней разработчику вакцины от коронавируса

Джеки Чан пообещал 1 млн юаней разработчику вакцины от коронавируса

Валерия Драгомирова
Китай, Ухань, Коронавирус, Вакцина, Джеки Чан
Джеки Чан. Фото: baskino.club
Джеки Чан. Фото: baskino.club

В то время как число жертв коронавируса превысило 800, популярный актер Джеки Чан предложил вознаграждение в размере одного миллиона юаней за разработку противоядия от коронавируса, возникшего в китайском городе Ухань. Соответствующий пост Чан опубликовал в соцсети Weibo, сообщает The Star.

"Наука и технологии - это ключ к преодолению вируса, и я полагаю, что многие люди думают так же, как и я, и надеются, что противоядие может быть разработано как можно скорее", - написал актер.

По словам Джеки Чана, независимо от того, какое лицо или организация разработают противоядие, он заплатит один миллион юаней.

Он также надеется, что его намерение не будет неправильно понято.

"Дело не в деньгах. Я не хочу видеть, как когда-то шумные улицы опустели, и не хочу, чтобы мои соотечественники боролись с вирусом, пока некоторые из них не умрут, когда им следовало бы наслаждаться жизнью", - резюмировал Чан.


Как сообщали Українські Новини, коронавирусом заразился первый украинец на борту японского лайнера. 

Кроме того, за сутки в мире выявлено почти три тысячи случаев заболевания коронавирусом. 

Тем временем в Китае назвали предположительную причину вспышки коронавируса

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