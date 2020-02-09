Коронавирус на время получил новое официальное название

Из-за того, что коронавирус стремительно распространяется по миру и за пределами Китая зафиксировано 310 случаев в 24 странах мира, Государственный комитет КНР по здравоохранению присвоил коронавирусной инфекции временное официальное название.

Об этом сообщили в CNN со ссылкой на решение Нацкомиссии КНР, озвученное в ходе пресс-конференции в субботу, 8 февраля.

В течение нескольких недель быстро распространяющийся коронавирус известен как "уханьский" - по названию города Ухань в провинции Хубэй, в котором он возник.

Согласно сообщению, вирус будет временно называться "Новая коронавирусная пневмония" или NCP. О том, когда коронавирус получит постоянное официальное название, не сообщается.

Как сообщали Українські Новини, на круизном лайнере Diamond Princess, который задержали 4 февраля в порту Иокогама и где находятся 25 граждан Украины, среди заразившихся оказался один украинец из состава членов экипажа.

Тем временем в Китае назвали предположительную причину вспышки коронавируса.



Ранее первые тесты для выявления коронавируса прибыли в Украину.