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09 февраля 2020, воскресенье, 16:50 115
Мир 2020-02-09T16:50:40+02:00
Українські Новини
Коронавирус на время получил новое официальное название

Коронавирус на время получил новое официальное название

Таня Войтюк
Коронавирус, Вирус, Ухань, Пневмония, Коронавирус в Китае
Снимок коронавируса. Фото: chinacdc.cn
Снимок коронавируса. Фото: chinacdc.cn

Из-за того, что коронавирус стремительно распространяется по миру и за пределами Китая зафиксировано 310 случаев в 24 странах мира, Государственный комитет КНР по здравоохранению присвоил коронавирусной инфекции временное официальное название. 

Об этом сообщили в CNN со ссылкой на решение Нацкомиссии КНР, озвученное в ходе пресс-конференции в субботу, 8 февраля.

В течение нескольких недель быстро распространяющийся коронавирус известен как "уханьский" - по названию города Ухань в провинции Хубэй, в котором он возник. 

Согласно сообщению, вирус будет временно называться "Новая коронавирусная пневмония" или NCP. О том, когда коронавирус получит постоянное официальное название, не сообщается.

Как сообщали Українські Новини, на круизном лайнере Diamond Princess, который задержали 4 февраля в порту Иокогама и где находятся 25 граждан Украины, среди заразившихся оказался один украинец из состава членов экипажа.

Тем временем в Китае назвали предположительную причину вспышки коронавируса


Ранее первые тесты для выявления коронавируса прибыли в Украину.

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