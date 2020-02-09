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  • Ні поїсти, ні попити: як працюють лікарі в Китаї під час епідемії коронавірусу
09 лютого 2020, неділя, 10:45 44
Азія 2020-02-09T19:30:04+02:00
Українські Новини
Ні поїсти, ні попити: як працюють лікарі в Китаї під час епідемії коронавірусу

Ні поїсти, ні попити: як працюють лікарі в Китаї під час епідемії коронавірусу

Валерия Драгомирова
Саньян, Китай, Лікарі, Коронавірус
Коронавірус. Фото: Twitter/@thevikaslohchab
Коронавірус. Фото: Twitter/@thevikaslohchab

У той час як число жертв коронавірусу перевищило 800, у місті Саньян, другому за величиною в провінції Хубей, через наплив пацієнтів медикам доводиться працювати по 10 годин в день. Ніхто не може їсти, пити, ходити в туалет або просто трохи відпочити. Про це "BBC" розповіла медсестра Яо, що працює в одній з лікарень.


Яо каже, що працює в "температурної клініці", де робить аналізи крові, щоб діагностувати присутність нового коронавірусу.

До початку епідемії Яо збиралася з'їздити до провінції Гуанчжоу, щоб провести китайський новий рік разом з родичами. Її дитина і мати вирушили туди заздалегідь, але коли почалася епідемія, Яо вирішила стати волонтером в одній із лікарень Саньяна.

Яо говорить, що на її подив в лікарні виявилося гарне обладнання. Частково воно було надіслано владою, а решту пожертвували приватні компанії. Але в лікарні досі відчувається брак захисних комбінезонів і масок, і не всі медпрацівники як слід захищені.

"Це важка робота. Робити її дуже сумно і морально важко. Але більшу частину часу нам просто ніколи думати про власну безпеку", - додає Яо.

"Ми повинні дбайливо ставитися до пацієнтів, тому що багато з тих, хто до нас приходить, дуже перелякані, деякі - на межі нервового зриву", - сказала Яо в інтерв'ю Бі-бі-сі.

Через наплив пацієнтів медикам доводиться працювати по 10 годин на день. За словами Яо, під час ніхто не може їсти, пити, ходити в туалет - або просто трохи відпочити.

"До кінця зміни, коли ми знімаємо захисні костюми, видно, що увесь наш одяг наскрізь промок потом. А на обличчі, на лобі, носі і шиї залишаються глибокі сліди, так як захисні маски дуже тісно прилягають до шкіри. Іноді навіть бувають порізи, - каже медик. - Багато моїх колег після зміни просто засипають сидячи на стільці, так як занадто втомилися, щоб йти додому".

Але незважаючи на це, всі колеги Яо - і вона сама - зуміли уникнути зараження.

Співробітникам лікарні також допомагають теплі, сповнені вдячності листи і послання в інтернеті від простих людей. Деякі навіть надсилають у лікарню їжу та інші необхідні речі.

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